Дизайнери проаналізували будинок Дженніфер Еністон та наголосили, що він ідеально віддзеркалює особистість зірки. Втім, такий стиль може стати неочікуваним для шанувальників голлівудської зірки.

Цікаво Спроєктувала та зробила дизайн власноруч: акторка Дженніфер Гарнер показала свій будинок

Незвичайний інтер'єр будинку Дженніфер Еністон

Над дизайном будинку голлівудської зірки працював Стівен Шедлі. Його спільне бачення з Дженніфер Еністон полягало у тому, щоб зберегти модерністський дух оригінального планування, але одночасно пом'якшити деякі різкі лінії та обладнати інтер'єр тактильними, органічними меблями.

Сімейна кімната стала першим проєктом дизайнера із Дженніфер Еністон і найкраще втілила ідею поєднання модернізму з сімейною затишною атмосферою. Окрім того, вінтажні елементи найкраще підкреслюють бездоганний смак голлівудської акторки.

Джен хотіла більярдний стіл у своїй сімейній кімнаті. Я знайшов вінтажну модель Brunswick c. 1905 на eBay! Вона їй сподобалася, і ми її придбали! Ретельно відреставрований і встановлений поруч з баром, цей стіл став першокласною пам'яткою,

– написав дизайнер у мережі.

Сімейна кімната Дженніфер Еністон: дивіться фото

Крім більярдного столу, у просторі є вигнута барна стійка з теплого дерева з незвичайним підвісним освітленням. У кімнаті поєднуються текстури з кам`яними стінами та дерев`яною підлогою, а завдяки великим рослинам у зону вноситься відчуття життя.

Використання тональної колірної палітри дуже добре спрацювало у будинку Дженніфер Еністон. До слова, ці відтінки обирала акторка самостійно.

Якщо не бути обережним, тональна палітра кольорів може мати невдалий вигляд, але поєднання теплих деревних відтінків і фактурних оздоблень у цьому приміщенні спрацювало блискуче. Мені подобається, як яскраві відтінки пробиваються крізь зелень і темно-синю джинсову тканину більярдного столу,

– додала дизайнер інтер'єру Софі Клемсон.

Стівен Шедлі додав, що Дженніфер Еністон приваблює поєднання дерева, каменю і бронзи – матеріалів, які мають справжню субстанцію і глибину. Таке поєднання дарує відчуття теплоти й домашнього затишку.

Крім того, на задньому дворі – панорамний вид на басейн, а також розкішний душ на свіжому повітрі. Дизайнер додає, що спальня Дженніфер Еністон зі скляними стінами також ніби з розкішного готелю.

Басейн у будинку Дженніфер Еністон: дивіться фото

Що стосується екстер'єру, то Дженніфер Еністон максимально зберегла автентичний вигляд будинку 1970-х років. Чергове поєднання дерева та каменю має неперевершений вигляд.

Вхід до будинку зірки: дивіться фото

Загалом, як наголошують дизайнери, весь будинок Дженніфер Еністон – це стильне поєднання сучасного та вінтажного. Поруч з модерністськими конструкціями можна побачити вінтажні меблі чи квіткові принти.