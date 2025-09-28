Актриса поделилась фото ванной комнаты в Instagram. Ванну она разместила прямо в саду, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens и Yahoo.

Какой тренд задает ванная комната Энистон?

Идея уличной ванной комнаты превращает обычное купание в терапевтический ритуал. Пространство создано так, чтобы человек буквально "впитывал атмосферу леса".

Весь дизайн построен на размытии границ между интерьером и экстерьером, создавая бесшовную интеграцию, которую в японской эстетике называют Shakkei – "заимствованный пейзаж".

Ванная комната Дженифер Энистон: смотрите фото

Самый эффектный прием – большие раздвижные стеклянные двери, которые позволяют открыть облицованную мрамором ванную комнату прямо в сад, делая природу эмоциональным продолжением пространства. Это позволяет наслаждаться природой, не жертвуя комфортом и приватностью.

Природная гармония ощутима и в выборе материалов. Концепция опирается на философию Wabi-Sabi – красоту несовершенства, аутентичность и благородство времени. Холодную идею "идеальной" отделки заменено на природные, тактильные текстуры. Это хорошо видно на массивной мраморной ванне с ярким узором прожилок – случайные, уникальные следы камня подчеркивают его естественную красоту.

Окружающий сад – пример дзен-минимализма и спокойствия. Здесь избегают ярких красочных композиций, отдавая предпочтение зелени во всех ее оттенках.

Такой отказ от хаоса и стремление к спокойствию превращает интерьер в настоящее место восстановления. Именно поэтому сочетание высокого дизайна с философией гармонии природы уже сегодня считают стандартом для роскошных ванных комнат 2026 года.

Что особенного в гостиной Энистон?

Не меньше внимания привлекает гостиная в доме Дженнифер Энистон. Актриса поразила дизайнеров инновационным подходом к размещению мебели. Она использовала прием "разговорного зонирования".