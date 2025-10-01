Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, ця зона може стати функціональною та естетичною частиною кухні, якщо знати, як її правильно організувати. Які ідеї допоможуть перетворити верхню частину холодильника на корисне місце, розповідаємо далі.

Як використати простір над холодильником?

Кавовий бар або мінібар

Навіть якщо у вас немає окремої барної стійки, ви можете створити куточок для кави або напоїв. Використовуйте декоративні контейнери для кавового приладдя, чайних банок або міксерів для коктейлів. Простір стає одночасно функціональним і привабливим.

Місце поза досяжністю дітей

Верхня частина холодильника ідеально підходить для зберігання предметів, до яких діти не повинні мати доступ: цукерки, алкоголь або дрібні предмети. Використовуйте декоративні кошики чи коробки, щоб усе виглядало охайно та не впадало в очі.

Кулінарна бібліотека

Розмістіть улюблені кулінарні книги, кошики з картками рецептів або фартухами. Це не лише зручно під час приготування, а й слугує декоративним акцентом. Організація за кольором додає кухні яскравості та впорядкованості.

Простір для творів мистецтва

Використовуйте верхню поверхню для створення мінівітрини з вазами, керамікою чи картинами. Уникайте предметів, які можуть плавитися чи псуватися від тепла холодильника.

Зберігання негабаритних предметів

Великі миски, вентилятори або рідко використовувані кухонні прилади можна зберігати над холодильником. Розташування предметів на різних рівнях створює цікаву композицію та виглядає стильно.

Сушіння трав та овочів

Тепло та повітряний потік від холодильника допомагають висушити свіжі трави або овочі. Використовуйте кошик або деко, накривши їх рушником, і залиште на кілька днів перед тривалим зберіганням.

Захист антикварного фарфору

Верхня частина холодильника підходить для демонстрації витонченого посуду, який не поміщається у шафки. Використовуйте підноси або обгортайте вироби в рушники для безпечного зберігання.

Що не можна зберігати на холодильнику?

Як пише Real Simple, не всі речі можна зберігати на холодильнику. Аби уникнути небезпеки та пошкоджень предметів, краще не складати там:

Ліки – більшість препаратів потребують прохолодного, темного місця, а тепло та відкритий простір над холодильником знижує їх ефективність.

Важкі предмети – кухонні комбайни, стаціонарні міксери та інші важкі речі можуть травмувати вас при піднятті або пошкодити підлогу при падінні.

Речі, якими користуєтесь часто – посуд та техніка, що потрібні щодня, повинні бути під рукою, а на верхній частині холодильника краще зберігати речі, якими користуєтеся рідко.

Швидкопсувні продукти – банани, хліб та інші продукти швидко псуються через тепло та пил на поверхні холодильника.

Вино – температура над холодильником занадто висока для правильного зберігання вина.

Засоби для чищення – ризик протікання або розливу може пошкодити холодильник та продукти.

Як зрозуміти, що холодильник час змінювати?

Навіть найгарніше використання простору над холодильником не здатне скасувати той факт, що іноді цю техніку доводиться змінювати.

Дивні звуки, швидке псування їжі, висока температура та перемерзання морозилки можуть вказувати на проблеми з холодильником й те, що настав час оновити обладнання.