Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, эта зона может стать функциональной и эстетической частью кухни, если знать, как ее правильно организовать. Какие идеи помогут превратить верхнюю часть холодильника на полезное место, рассказываем далее.

К теме Холодильник-невидимка, как на кухне у Гвинет Пэлтроу, появится в каждом доме

Как использовать пространство над холодильником?

Кофейный бар или мини-бар

Даже если у вас нет отдельной барной стойки, вы можете создать уголок для кофе или напитков. Используйте декоративные контейнеры для кофейных принадлежностей, чайных банок или миксеров для коктейлей. Пространство становится одновременно функциональным и привлекательным.

Место вне досягаемости детей

Верхняя часть холодильника идеально подходит для хранения предметов, к которым дети не должны иметь доступ: конфеты, алкоголь или мелкие предметы. Используйте декоративные корзины или коробки, чтобы все выглядело опрятно и не бросалось в глаза.

Кулинарная библиотека

Разместите любимые кулинарные книги, корзины с карточками рецептов или фартуками. Это не только удобно во время приготовления, но и служит декоративным акцентом. Организация по цвету добавляет кухне яркости и упорядоченности.

Пространство для произведений искусства

Используйте верхнюю поверхность для создания мини-витрины с вазами, керамикой или картинами. Избегайте предметов, которые могут плавиться или портиться от тепла холодильника.

Хранение негабаритных предметов

Большие миски, вентиляторы или редко используемые кухонные приборы можно хранить над холодильником. Расположение предметов на разных уровнях создает интересную композицию и выглядит стильно.

Сушка трав и овощей для сушки

Тепло и воздушный поток от холодильника помогают высушить свежие травы или овощи. Используйте корзину или противень, накрыв их полотенцем, и оставьте на несколько дней перед длительным хранением.

Защита антикварного фарфора

Верхняя часть холодильника подходит для демонстрации изящной посуды, которая не помещается в шкафчики. Используйте подносы или обертывайте изделия в полотенца для безопасного хранения.

Верхняя часть холодильника может быть функциональным пространством / Фото Freepik

Что нельзя хранить на холодильнике?

Как пишет Real Simple, не все вещи можно хранить на холодильнике. Чтобы избежать опасности и повреждений предметов, лучше не складывать там:

Лекарства – большинство препаратов требуют прохладного, темного места, а тепло и открытое пространство над холодильником снижает их эффективность.

Тяжелые предметы – кухонные комбайны, стационарные миксеры и другие тяжелые вещи могут травмировать вас при поднятии или повредить пол при падении.

Вещи, которыми пользуетесь часто – посуда и техника, что нужны ежедневно, должны быть под рукой, а на верхней части холодильника лучше хранить вещи, которыми пользуетесь редко.

Скоропортящиеся продукты – бананы, хлеб и другие продукты быстро портятся из-за тепла и пыли на поверхности холодильника.

Вино – температура над холодильником слишком высока для правильного хранения вина.

Чистящие средства – риск протечки или разлива может повредить холодильник и продукты.

Как понять, что холодильник пора менять?

Даже самое хорошее использование пространства над холодильником не способно отменить тот факт, что иногда эту технику приходится менять.

Странные звуки, быстрая порча пищи, высокая температура и перемерзание морозилки могут указывать на проблемы с холодильником и то, что пришло время обновить оборудование.