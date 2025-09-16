Ожидается, что в 2026 году прозрачные холодильники станут еще более желанным предметом в доме. Один из них есть на кухне у актрисы Гвинет Пэлтроу, передает 24 Канал со ссылкой на House and gardens and Refrigerateur.

Как Гвинет вписала холодильник в кухонный интерьер?

Поскольку социальные сети сделали наши дома более публичными, кухонный дизайн стал еще более сдержанным. Рост популярности "невидимых кухонь", где техника встроена в шкафы, является отражением этой тенденции. В своем новом дизайне холодильника Гвинет Пэлтроу подняла этот тренд на еще более высокий уровень.

Актриса поделилась в Instagram одним из своих знаменитых видео "завтрак для парня" – на фоне новой рифленой и встроенной кухни.

Стоит отметить, что ее идея с холодильником вполне соответствует современному движению к встроенным решениям: края скрыты в серые шкафы, но с интересной деталью – стеклянной дверцей спереди.

Какие бывают виды "невидимых холодильников":

Обычный холодильник, на дверцу которого можно прикрепить панель под цвет и стиль кухонных шкафов. Он не полностью скрыт, но сливается с мебелью и выглядит как единый фасад.

Холодильник прячут в специальный шкаф или нишу. Внешне видно только дверцы шкафа, а сам прибор – внутри.

Есть небольшие модели, которые ставят под рабочую поверхность. Они занимают мало места, но имеют ограниченный объем. Идеально подходят для маленьких кухонь или студий.

Холодильник и морозильник можно спрятать за дверцей шкафа на всю высоту. Панели снаружи выдаются едиными, ручки могут быть незаметными или вообще заменены системой "нажми, чтобы открыть".

Какие преимущества "невидимого холодильника"

Невидимый холодильник – это холодильник, спроектирован так, чтобы органично интегрироваться в фасад кухонной мебели. В отличие от традиционных моделей, которые обычно имеют стальную или цветную поверхность, идея заключается в том, чтобы закрыть его панелями, похожими на шкафные, чтобы он полностью сливался с пространством. Среди преимуществ "невидимого холодильника":



Эстетическая гармония : поскольку холодильник спрятан за фасадом, что соответствует другой мебели, его почти невозможно отличить от шкафов.



Визуальное расширение пространства : когда мебель и основная техника имеют одинаковую отделку и стиль, пространство кажется легче и свободнее. Это создает иллюзию большей площади даже в небольшой кухне.



Гибкость дизайна : интегрированный холодильник предоставляет широкую свободу для выбора дизайна. Это могут быть деревянные, лакированные или даже металлические фасады – все, чтобы достичь максимальной гармонии с остальной кухней.



Повышение стоимости жилья : кухня со скрытыми приборами выглядит более привлекательной для покупателей.



Расширенная кастомизация: принцип невидимого холодильника : принцип невидимого холодильника не ограничивается только фасадом. Некоторые кухонные дизайнеры предлагают специальные решения, где холодильник встраивается в нишу с адаптированными петлями и системами хранения вокруг него. Это позволяет оптимизировать функциональность и эргономику кухни, не жертвуя эстетикой.

Какой еще тренд будет господствовать в кухонном дизайне?

В 2026 году главным трендом снова станут кухонная мебель из белого дуба, популярные в 1980–1990-х годах. Они возвращаются после периода темных оттенков ореха и вишни, которые были модными с начала 2000-х.

Шкафы из белого дуба универсальные, легко вписываются в любой стиль – от сельского до минималистического, просты в уходе и создают светлое и уютное пространство, что всегда имеет современный вид.