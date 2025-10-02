Для фартука на кухне Диаз выбрала мрамор в нейтральной гамме с изысканными прожилками, которые выглядят уникально и максимально роскошно, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Почему фартук на кухне Диаз долго будет в моде?

Фартук на кухне Диаз имеет все ключевые черты, которые гарантируют долговременную привлекательность: спокойная нейтральная основа, идеальный баланс рисунка и, конечно, высококачественный материал.

Хотя мрамор – безусловно материал номер для кухонных фартуков сегодня, вид сплошной плиты можно воспроизвести и с помощью других материалов – стекла, нержавеющей стали или фарфора. Эксперты советуют совместить его с открытыми полками и стильным латунным смесителем.

Кухня Камерон Диаз: смотрите видео

Какие еще кухонные тренды будут повсюду в 2026 году?

Как пишет Southering Living, популярными на кухнях в 2026 году будут следующие элементы:

цветные бытовые приборы;

классические покрытия, такие полированный никель и хром;

деревянные шкафчики из дуба светлых или средних тонов;

кухни с закрытой планировкой;

узорчатые обои и ткани;

столешницы из природного камня с выразительными или цветными прожилками.

Какой тренд 2026 года заметили на кухне Памелы Андерсон?

На замену нейтральным цветам в интерьере придут смелые. Красноречивым доказательством изменений стали стулья на кухне Памелы Андерсон. Они имеют кобальтовый цвет. Дизайнеры говорят, что в 2026 году наступит эпоха основных цветов, таких, как красный, желтый и синий.