Правильно выбранный фен гарантирует эффективный уход и облегчит укладку, передает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Какие есть основные типы фенов?

Ионный фен подходит для вьющихся, густых или пористых волос. Благодаря отрицательным ионам уменьшает пушистость и электризуемость, делает волосы гладкими и блестящими. Волосы сохнут быстрее, не перегреваются, лучше сохраняет влагу.

Минус – волосы могут потерять объем.

Керамический фен имеет керамическое покрытие, что равномерно распределяет тепло. Такой фен не перегревает волосы и подходит для ежедневного использования дома.

Основной недостаток – медленнее сушит, чем профессиональные модели.

Турмалиновый фен сочетает ионизацию с инфракрасным нагревом. Хорошо подходит для густых, пористых и вьющихся волос. Обеспечивает блеск, быстрое высушивание и мягкий уход. Один из самых эффективных, но и самых дорогих вариантов.

Титановый фен очень мощный и легкий, идеален для салонов. Равномерно распределяет тепло и не перегревается. Однако горячий воздух может повредить тонкие волосы, поэтому лучше использовать под контролем мастера.

Фен-щетка совмещает фен и брашинг, что удобно для ежедневной укладки. Помогает создавать объем, кудри или выпрямлять волосы. Может заменить плойку и выпрямитель. Основные насадки: диффузор – создает естественные кудри, подходит для волнистых и пористых волос; концентратор – направляет воздушный поток, помогая точнее укладывать пряди.

На что обратить внимание при выборе фена:

Мощность: оптимально 1800 – 2000 Вт.

Режимы температуры и скорости: чем больше, тем лучше контроль сушки.

Кнопка холодного воздуха: помогает закрыть кутикулу волос.

Вес и удобство: важно для длительной работы или густых волос.

Какой фен выбрать для своего типа волос:

Тонкие волосы : ионный или керамический фен гарантирует щадящую сушку без перегрева.

Густые волосы: мощный фен : мощный фен (2000 Вт и более) с ионизацией или турмалиновым покрытием.

Вьющиеся волосы: фен с диффузором : фен с диффузором и несколькими температурными режимами.

Поврежденные, тусклые волосы: ионный фен : ионный фен поможет восстановить блеск и уменьшить ломкость.

Какие приборы никогда нельзя подключать к одной розетке?

Многие люди пренебрегают правилами безопасности дома, особенно в отношении электричества. Перегруженная розетка может стать причиной пожара. Нельзя одновременно подключать несколько мощных приборов к одной розетке. Отдельную розетку следует иметь для: обогревателя, кондиционера, электро- и микроволновой печи, тостера, беговой дорожки. Любая техника, нагревающаяся или имеющая двигатель, нуждается в отдельной линии питания.