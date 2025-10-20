У 2010-х сірий переживав справжній розквіт – його використовували всюди: у кухнях, вітальнях, спальнях і ванних. Особливо популярними були холодні сіруваті відтінки. Та наразі вони застаріли, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Чому холодно-сірий диван – не найкращий варіант?

Дизайнери дедалі частіше відмовляються від холодних відтінків на користь тепліших. Якщо ви шукаєте нейтральний колір, який довше залишатиметься в моді, зверніть увагу на земляні тони – коричневий, мідний або оливковий. Сам сірий колір не вийшов повністю з ужитку, але тепліші варіації (синьо-сірий, графітовий) виглядають набагато сучасніше. Проблема холодно-сірого полягає в тому, що він створює надто стриману, "порожню" атмосферу.

Такий диван складно поєднувати з іншими кольорами – він не гармоніює із природними, теплими відтінками, які зараз у тренді. А оскільки диван зазвичай є центром кімнати, є ризик зробити простір холодним і неживим.

До того ж на сірих поверхнях добре видно пил, волосся та плями.

Від холодно-сірого дивану краще відмовитися / Фото Shutterstock

Як зробити сірий диван "живим"?

Сірий диван ще може видаватися стильним, якщо доповнити його правильними кольорами й текстурами.

Рекомендується збалансувати інтер'єр кольоровими акцентами. Додайте декоративні подушки, килим або стіну у відтінках темно-синього, шавлієвого зеленого чи білого. Також допоможуть теплі пісочні або теракотові деталі, які пом'якшать загальний вигляд.

Як пише Southern Living, з моди також виходять дивани кольору смарагду, королівського синього, аметисту та шавлію.

Які кольори старять інтер'єр?

З часом деякі відтінки стають застарілими. Серед них: