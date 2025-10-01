Експерти розповіли, які кольори сьогодні миттєво видають "застарілий" інтер'єр, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and Gardens.

Які кольори старять інтер'єр?

Червоний колір "пожежної машини"

Якщо кімната пофарбована в такий насичений червоний, одразу видно, що ремонт робили щонайменше 30 років тому.

Надзвичайно насичені червоні – особливо з синім підтоном – мали популярність у кінці 90-х та на початку 2000-х. Це різкий колір, який не пасує сучасним інтер'єрам із м'якими, врівноваженими, природними палітрами.

Замість цього дизайнери радять відтінки глибокого бордо чи темного вина. Вони додають тепла й драматизму, але не перевантажують простір.

Жовтувато-бежевий

Беж знову повертається у тренди, але важливо правильно підібрати відтінок. Жовтий підтон краще уникати: такий колір ще з 2000-х відомий як "будівельний беж", бо ним масово фарбували житло від забудовників.

Краще обрати теплий "грідж" (суміш сірого й бежевого) або тауп із нейтральним підтоном. Вони виглядають сучасніше, особливо з природними текстурами й багаторівневим освітленням.

Яскраво-білий

Кілька років тому на піку мінімалізму яскраво-білий вважався модним вибором. Але нині він сприймається холодним і клінічним.

Як теплу альтернативу експерти рекомедують White Dove від Benjamin Moore. Це білий із м'яким теплим відтінком, який підходить до будь-якої палітри.

Чорний

Чорний миттєво може видати вік інтер'єру. Все залежить від кількості та стилю будинку: іноді чорний гармонійний, але часто ним просто намагаються "осучаснити" житло дешевим способом.

У поєднанні з яскраво-білим ефект ще гірший. Сучасніша альтернатива – насичені теплі коричневі відтінки. Після того як Pantone оголосив Mocha Mousse кольором року 2025, коричневий став "новим чорним".

Салатовий

Коли сірий визнали застарілим, багато хто перейшов на його "родича" – сіро-зелений, або салатовий. Цей колір мав величезну популярність у 2010-х, особливо у фермерських і перехідних стилях. Але тепер виглядає надто банально й передбачувано, особливо у відтінках із жовтизною.

Кращі альтернативи: оливковий з "мутним" відтінком чи евкаліптовий зелений. Вони зберігають природність, але водночас виглядають насичено та сучасно.

Які кольори краще не використовувати на кухні?

Видання The Spruce назвало кольори кухонь, які вийшли з моди:

М'ятний зелений – колись був популярний, але тепер виглядає застаріло. Його краще лишити для ретро-стилю, а не сучасних кухонь.

Медовий дуб – хіт 80–90-х. Тепер робить інтер'єр старим і важким. Краще обрати клен, горіх або світлий ясень.

Вишневе дерево – темно-червоні шафки з гранітом були модними у 90-х, тепер здаються надто формальними й похмурими.

Гірчично-жовтий – теплі жовті відтінки в стилі "тосканських кухонь" з 2000-х виглядають старомодно. Краще додавати жовтий лише як акцент.

Сільський червоний – надто яскравий для сучасних кухонь. Замість нього дизайнери радять глибші відтінки – сливу, каррі, абрикос чи темний шоколад.

Яскраво-білий – хоча білий часто робить простір світлішим, чисто-білий відтінок може виглядати холодно. Сучасний вибір – тепліші тони: молочно-білий, світло-сірий чи "гріж".

Який колір обрати для фасаду будинку?

Який колір обрати для фасаду будинку?