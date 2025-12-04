Нещодавно Вікторія Бехкем поділилася фото новорічної ялинки, яку вона поставила вдома. Дизайнери кажуть, що обраний зіркою декор втілює головний тренд цього сезону, передає 24 Канал із посиланням на House Beautiful.

Дивіться також Це відео розірвало мережу: жінка зробила ялинку у натуральну величину з 600 книжок

Як Вікторія Бехкем прикрасила свою новорічну ялинку?

Ялинка Бехкемів оформлена у ніжно-рожевих, золотих та прозорих відтінках із легкими фіолетовими акцентами. Вікторія додала багато гірлянд і модних бантиків, поєднавши ностальгію з сучасністю.

Який вигляд має новорічна ялинка Бехкемів: дивіться відео

Як пише видання Homes and gardens, жовті стрічки, вкраплення бронзи та білі вогники перетворюють різдвяну ялинку Бехкемів на вишукану дизайнерську композицію.

Ялинка сяє бронзовими та жовтими відтінками, пропонуючи свіже, вишукане бачення металіків. На дереві – іграшки кольору рожевого золота, білі вогники, червоні та прозорі прикраси, а також акценти бронзи.

Одним із найвиразніших елементів стали жовті стрічки, зав'язані в красиві банти.

Цей приклад показує, що металеві відтінки можна використовувати по-новому й без банальності. Такий стиль, ймовірно, стане одним із головних різдвяних трендів наступного року. Експертка Джоанна Формбі пояснює: замість звичного золота й срібла зараз у моді м'якші металеві тони – бронза, шампанське золото та мідь.

Де не можна ставити новорічну ялинку?

Експерти радять ніколи не ставити ялинку в трьох зонах: