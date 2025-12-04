Недавно Виктория Бехкем поделилась фото новогодней елки, которую она поставила дома. Дизайнеры говорят, что выбранный звездой декор воплощает главный тренд этого сезона, передает 24 Канал с ссылкой на House Beautiful.

Как Виктория Бехкем украсила свою новогоднюю елку?

Елка Бехкемов оформлена в нежно-розовых, золотых и прозрачных оттенках с легкими фиолетовыми акцентами. Виктория добавила много гирлянд и модных бантиков, соединив ностальгию с современностью.

Как выглядит новогодняя елка Бехкемов: смотрите видео

Как пишет издание Homes and gardens, желтые ленты, вкрапления бронзы и белые огоньки превращают рождественскую елку Бехкемов в изысканную дизайнерскую композицию.

Елка сияет бронзовыми и желтыми оттенками, предлагая свежее, изысканное видение металликов. На дереве – игрушки цвета розового золота, белые огоньки, красные и прозрачные украшения, а также акценты бронзы.

Одним из самых выразительных элементов стали желтые ленты, завязанные в красивые банты.

Этот пример показывает, что металлические оттенки можно использовать по-новому и без банальности. Такой стиль, вероятно, станет одним из главных рождественских трендов следующего года. Эксперт Джоанна Формби объясняет: вместо привычного золота и серебра сейчас в моде более мягкие металлические тона – бронза, шампанское золото и медь.

Где нельзя ставить новогоднюю елку?

Эксперты советуют никогда не ставить елку в трех зонах: