Пользовательница TikTok отмечает, что для того, чтобы собрать оригинальную вазу, нужны палочки для суши, пустая баночка и горячий клей, передает 24 Канал.

Как сделать стильную вазу из подручных материалов?

На видео женщина показывает, как она оклеивает пустую банку палочками для суши. Затем она ставит в новосозданную вазу пучок сухоцветов.

"Замечательный лайфхак, как из ненужных вещей сделать нужные", – говорит мастерица.

Как создать вазу из подручных вещей: смотрите видео

Как сделать стильные дизайнерские баночки собственноручно?

Стильный декор можно сделать собственноручно из подручных материалов. В TikTok набирает популярность тренд на превращение обычных баночек в дизайнерские элементы интерьера. Для этого нужны старые кофейные банки, акриловые краски и небольшие декоративные фигурки. Готовые банки можно использовать для хранения мелочей или как оригинальный подарок.