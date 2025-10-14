Користувачка TikTok зазначає, що для того, аби зібрати оригінальну вазу, потрібні палички для суші, пуста баночка та гарячий клей, передає 24 Канал.

Як зробити стильну вазу з підручних матеріалів?

На відео жінка показує, як вона обклеює порожню банку паличками для суші. Потім вона ставить у новостворену вазу пучок сухоцвітів.

"Чудовий лайфхак, як з непотрібних речей зробити потрібні", – каже майстриня.

Як створити вазу з підручних речей: дивіться відео

Як зробити стильні дизайнерські баночки власноруч?

Стильний декор можна зробити власноруч із підручних матеріалів. У TikTok набирає популярності тренд на перетворення звичайних баночок на дизайнерські елементи інтер'єру. Для цього потрібні старі кавові банки, акрилові фарби й невеликі декоративні фігурки. Готові банки можна використовувати для зберігання дрібниць або як оригінальний подарунок.