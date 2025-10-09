Блейк Лайвлі поділилася в Instagram осіннім оформленням свого заміського будинку в Нью-Йорку, де живе з Раяном Рейнольдсом і чотирма дітьми. Хоча публікація з'явилася ще у 2022 році, її ідеї залишаються свіжими й актуальними навіть для цьогорічного Геловіну, передає 24 Канал із посиланням на Homes and Gardens.

Дивіться також Шик за 15 хвилин: як зробити стильні дизайнерські баночки власноруч

Як Блейк Лайвлі пропонує декорувати дім до Геловіну?

На фото – квіткові композиції з гарбузами поруч із пастельними гарбузами-єдинорогами. Цей декор має казковий вигляд, але зробити його нескладно. Стиль Блейк – легкий, грайливий і природний: квіткові мотиви, розфарбовані гарбузи, торт-єдиноріг, створений для доньки. Виходить барвисто, ніжно й по-домашньому.

Під впливом дітей акторка обрала м'які відтінки білого й рожевого – так традиційний осінній декор отримав сучасний і веселий вигляд. Особливою родзинкою став білий гарбуз із сукулентами всередині – стильна альтернатива звичним геловінським прикрасам.

Щоб зробити щось подібне, достатньо нанести на сухий гарбуз клей-спрей, покрити його мохом і прикріпити сукуленти та сухоцвіти, рухаючись від центру до країв. Це елегантний варіант без вирізання, який прикрашатиме оселю всю осінь.

Як Блейк Лайвлі додала геловінський декор в оселю: дивіться фото

Інша її ідея – гарбуз-відерце для напоїв. Блейк вирізала середину великого гарбуза, насипала льоду та поклала туди пляшки свого бренду Betty Buzz. Кілька паличок кориці та скибочки яблук додали аромату й затишку.

Гарбуз-відерце для напоїв: дивіться фото

Осінній декор акторки не страшний, а теплий і домашній: у кадрах біля каміна з різними гарбузами панує справжня атмосфера затишку. Навіть у різдвяному светрі Блейк виглядала святково й по-осінньому стильно.

Від якого декору до Геловіну варто відмовитися?

Як пише House Beautiful, Дизайнери назвали найнесмаковитіші геловінські прикраси, від яких варто відмовитися.

Скелети всюди . Вони надто поширені й виглядають шаблонно, якщо просто розкидати їх по двору.

Павутиння . Підроблені павутини часто виглядають недбало. Краще використовувати натуральну бавовну або справжні рослини й продумане освітлення – це створить атмосферу, а не безлад.

Надувні фігури . Дизайнери вважають їх "ультракітчем". Замість цього радить використовувати ліхтарі, дерев'яні таблички чи саморобних опудал.

Гнилі гарбузи . Якщо запалити свічку всередині занадто рано, гарбуз швидше псується. Краще дочекатися Геловіну або поставити батарейкову лампочку.

Пластикові надгробки . Вони виглядають дешево й легко падають. Альтернатива – старовинні садові статуї, дерев'яні таблички чи кам'яні урни з підсвіткою.

Яскраві павутини . Неонові кольори – найгірше рішення. Якщо вже використовувати павутину, то лише білу.

Безлад із темами . Відьми, клоуни й прибульці впереміш виглядають як хаос. Краще вибрати одну тему й дотримуватись її.

Надто комерційні кольори. Помаранчевий із чорним – банально. Спробуйте бордо, бронзу, бурштин чи темно-червоний для стильного готичного ефекту.

