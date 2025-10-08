Фантастичною ідеєю поділилася користувачка тіктоку @uandriyashykk, передає 24 Канал.

Для створення таких баночок потрібні лише старі банки з-під кави, акрилові фарби та кілька дрібних декоративних деталей – наприклад, фігурки тварин. Кришки можна пофарбувати у золотий колір, а стінки баночок оформити у стилі анімалістичних принтів: зебри, леопарда чи тигра.

Як це зробити?

Знежирте поверхню банки та кришки. Приклейте пластикову фігурку на кришку за допомогою гарячого клею. Пофарбуйте кришку з фігуркою в єдиний колір – наприклад, золотий або бронзовий. Для корпусу банки використайте білу або бежеву основу, а потім нанесіть візерунок пензликом. Результат — як із дизайнерського каталогу

Такі банки виглядають стильно й дорого, хоча зроблені з простих матеріалів. Вони чудово підходять для зберігання дрібниць у ванній, на кухні чи в кабінеті, а також можуть стати оригінальним подарунком ручної роботи. Трохи фарби, креативу – і ваш дім перетвориться на студію сучасного дизайну.

Як зробити стильні баночки своїми руками: дивіться відео

