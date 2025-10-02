Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, це і не потрібно робити, адже такі ємності легко можна використати повторно, хоча спершу й потрібно позбутися залишків воску та ярликів. Які перевірені способи допоможуть швидко та без зайвих зусиль очистити банки від свічок, розповідаємо далі.

До теми Є безліч варіантів застосування: як повторно використати форми з-під свічок

Як очистити банки від свічок?

Метод заморожування

Це найлегший спосіб для тих, хто не любить мороки. Просто зніміть кришку і поставте банку з недогорілою свічкою у морозильну камеру на ніч. Від холоду віск зменшиться в об’ємі й легко відійде від скла.

Вранці дістаньте банку, переверніть її й шматки воску самі випадуть. Залишки можна акуратно підчистити ложкою або ножем для масла. Потім достатньо вимити банку мильною водою і вона готова до нового використання.

Метод з гарячою водою

Якщо у вас залишився невеликий шар воску, стане в пригоді гаряча вода. Поставте банку у термостійку миску в раковині та залийте окропом, залишаючи трохи місця зверху. Віск поступово розплавиться, спливе на поверхню і застигне тонким шаром. Через пів години його можна легко вийняти руками чи ложкою. Після цього помийте банку та зніміть етикетки.

Метод з духовкою

Цей спосіб зручний, якщо потрібно очистити одразу кілька банок або якщо вони мають вузьке горлечко. Спершу зніміть етикетки. Якщо вони не відклеюються, замочіть банки у гарячій воді чи протріть спиртом. Потім застеліть деко фольгою і поставте банки догори дном. Розігрійте духовку до приблизно 90°C та залиште їх там на 15 хвилин. Віск розтопиться і витече на фольгу. Дайте банкам охолонути, а потім помийте їх з милом.

Баночки з-під свічок можна використовувати повторно / Фото Freepik

Як повторно використати банки з-під свічок?

Скляні банки настільки універсальні та зручні, що можливості їхнього застосування майже безмежні. Як пише Better Homes&Gardens, вони підходять для зберігання більшості речей та можуть бути використані зокрема:

На робочому столі для зберігання дрібного канцелярського приладдя, такого як скріпки, затискачі для папок та гумки.

У пральні для складання монети, які ви дістаєте з кишень штанів, які ось-ось виперуть.

У ванній кімнаті для організації ватних паличок, дисків, гумок для волосся та пластирів.

У рукоділлі для зберігання дрібного приладдя, такого як помпони, ґудзики та блискітки.

У їдальні для створення маленьких букетів з квітів за столом.

Як посудина для розмноження живців рослин або вирощування трав у воді.

Яку небезпеку приховують свічки?

Попри свій милий дизайн, приємний запах та загальну декоративність, свічки можуть також приховувати небезпеку.

Якщо їх використовувати неправильно, вони можуть спричинити пожежу, тож важливо завжди стежити за свічками та у жодному разі не лити на них воду, якщо почалося неконтрольоване горіння.