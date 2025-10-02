Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, это и не нужно делать, ведь такие емкости легко можно использовать повторно, хотя сначала и нужно избавиться от остатков воска и ярлыков. Какие проверенные способы помогут быстро и без лишних усилий очистить банки от свечей, рассказываем далее.

Как очистить банки от свечей?

Метод замораживания

Это самый легкий способ для тех, кто не любит мороки. Просто снимите крышку и поставьте банку с недогоревшей свечой в морозильную камеру на ночь. От холода воск уменьшится в объеме и легко отойдет от стекла.

Утром достаньте банку, переверните ее и куски воска сами выпадут. Остатки можно аккуратно подчистить ложкой или ножом для масла. Затем достаточно вымыть банку мыльной водой и она готова к новому использованию.

Метод с горячей водой

Если у вас остался небольшой слой воска, пригодится горячая вода. Поставьте банку в термостойкую миску в раковине и залейте кипятком, оставляя немного места сверху. Воск постепенно расплавится, всплывет на поверхность и застынет тонким слоем. Через полчаса его можно легко вынуть руками или ложкой. После этого помойте банку и снимите этикетки.

Метод с духовкой

Этот способ удобен, если нужно очистить сразу несколько банок или если они имеют узкое горлышко. Сначала снимите этикетки. Если они не отклеиваются, замочите банки в горячей воде или протрите спиртом. Затем застелите противень фольгой и поставьте банки вверх дном. Разогрейте духовку до примерно 90°C и оставьте их там на 15 минут. Воск растопится и вытечет на фольгу. Дайте банкам остыть, а затем помойте их с мылом.

Баночки из-под свечей можно использовать повторно / Фото Freepik

Как повторно использовать банки из-под свечей?

Стеклянные банки настолько универсальны и удобны, что возможности их применения почти безграничны. Как пишет Better Homes&Gardens, они подходят для хранения большинства вещей и могут быть использованы в частности:

На рабочем столе для хранения мелких канцелярских принадлежностей, таких как скрепки, зажимы для папок и резинки.

В прачечной для складывания монеты, которые вы достаете из карманов брюк, которые вот-вот выстираются.

В ванной комнате для организации ватных палочек, дисков, резинок для волос и пластырей.

В рукоделии для хранения мелких принадлежностей, таких как помпоны, пуговицы и блестки.

В столовой для создания маленьких букетов из цветов за столом.

Как сосуд для размножения черенков растений или выращивания трав в воде.

Какую опасность скрывают свечи?

Несмотря на свой милый дизайн, приятный запах и общую декоративность, свечи могут также скрывать опасность.

Если их использовать неправильно, они могут вызвать пожар, поэтому важно всегда следить за свечами и ни в коем случае не лить на них воду, если началось неконтролируемое горение.