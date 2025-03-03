Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.co.uk.

Важно Огонь не прощает ошибок: спасатель откровенно рассказал, как элементарные вещи провоцируют пожары

Почему свечи могут быть опасными

Если свечи использовать неправильно, то они могут представлять огромную опасность. Так, они могут начать бесконтрольно гореть, что может вызвать пожар.

К примеру, в недавнем видео одна из пользовательниц тиктока показала, как странно начала гореть свеча. Она буквально превратилась в костер, который невозможно было потушить. Женщина попыталась потушить свечу воздухом, но у нее не получилось. Тогда женщина совершила страшную ошибку и налила в свечу воды. За секунду началась бурная реакция: свеча шипела, хлюпала, а пламя становилось еще больше.

Чем могут быть опасны свечи: смотрите видео

К счастью, в доме не произошел пожар. Пострадал только комод, на котором остался темный след от свечи.

Эксперты по пожарной безопасности отмечают, что за свечами нужно постоянно следить. Если они начинают неконтролируемо гореть, то стоит прибегать к немедленным действиям.

Лить воду на огонь свечи может быть чрезвычайно опасно, особенно если воск достиг высокой температуры. Воск имеет масляную основу, и когда в него попадает вода, он быстро превращается в пар, в результате чего горячий воск разбрызгивается и распространяет огонь. Если свеча находится в стеклянной емкости, то внезапное изменение температуры также может привести к разбитию стекла,

– отмечают эксперты.

Чтобы обуздать огонь и безопасно потушить свечу, нужно лишить ее кислорода. Накройте свечу специальной крышкой, которая была в комплекте, металлической крышкой или обычным противнем. Важно делать все оперативно, ведь пожары от свечей распространяются очень быстро.

Эксперт по пожарной безопасности отметил, что для безопасного использования свечей стоит: