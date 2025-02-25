В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" 24 Канал общается с представителями разных профессий. Мы задаем им те вопросы, на которые бы вы хотели получить ответы, но не решились спросить. На этот раз мы пообщались с пожарным-спасателем. Он рассказал, что действительно становится причиной многих бытовых пожаров, а также признался, каких привычек по технике безопасности придерживается в своем доме.

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Кухня – самая опасная комната

Обратите внимание! Мы изменили имя нашего собеседника в целях безопасности и для сохранения анонимности.

Мы пообщались с Виталием – пожарным-спасателем. Каждый его день – это новый вызов, ведь ежедневно он ликвидирует пожары и спасает людей. В разговоре с 24 Каналом он рассказал, как защитить свой дом, какая комната является самой опасной и действительно ли во время грозы стоит выключать все из розетки.

Действительно ли свечи, камины и гирлянды – это настолько рискованно, как об этом часто говорят, и они могут стать причиной пожара?

Да, конечно. Свечи, гирлянды и электрокамины являются опасными и могут быть причиной пожара. Они могут быть изготовлены из некачественных материалов, что приведет к замыканию. В результате – пожар.

Если гирлянда имеет физические повреждения и ее повесили на елку или украсили ею дом, а рядом легковоспламеняющиеся материалы, то пожар может вспыхнуть очень легко.

Что касается свечей, то их обычно ставят на столе. Рядом может быть скатерть, салфетки, книги или что-то, изготовленное из бумаги. Это все легковоспламеняющееся и как следствие – быстрое развитие пожара.



Свечи и гирлянды могут стать причиной пожара / Фото Freepik

Какая комната в доме самая опасная с точки зрения риска пожара: кухня, спальня или, возможно, ванная комната?

Самой опасной является именно кухня. Здесь и газовые плиты, и электроплиты, и электрочайники, и микроволновые печи, и вообще куча техники. Вообще есть такое понятие "забыли еду на плите". Люди поставили что-то готовить, забыли, пошли делать другие домашние дела или легли отдохнуть и уснули.

В мирное время именно это было самой распространенной причиной пожаров. Также часто именно электрочайники или микроволновки, которые изготовлены из некачественных материалов, могут привести к замыканию.

Спальня также может быть опасной комнатой. Сейчас нередко бывают перебои с централизованным отоплением и украинцы пользуются электрообогревателями, которые становятся причинами пожара.

А можно ли тогда назвать ванную комнату самой безопасной?

В принципе, да. В таких комнатах меньше всего горючих материалов, везде плитка и керамика. Конечно, здесь пользуются фенами и другой мелкой техникой для ухода за собой, но все равно – пожары именно в ванной комнате происходят не так часто, по сравнению с кухней или спальней.



Пожары на кухне самые распространенные / Фото Freepik

Как защитить свой дом от пожара

Как правильно использовать огнетушитель дома, чтобы не растеряться в критический момент? Где его лучше держать, чтобы он всегда был под рукой?

Огнетушитель всегда должен быть на видном и доступном месте. Таким местом вполне может быть коридор.

Что касается самого использования огнетушителя, то на каждом есть краткая инструкция. Естественно, каждый человек растеряется, если до этого он никогда не пользовался огнетушителем. Чтобы этого не произошло, стоит посещать тренинги, которые проводит инспекция по пожарной безопасности. На таких мероприятиях можно понять, как работает огнетушитель и как им пользоваться.

Сколько должно быть огнетушителей в доме? И сколько огнетушителей в доме, где живет спасатель?

Например, если дом площадью 60 квадратов, то можно иметь 1 огнетушитель. Если это двухэтажный дом, то огнетушители должны быть на каждом этаже. У меня вообще 6 огнетушителей: 2 – непосредственно в доме, по одному в мастерской и гараже, еще 2 – лежат в машине.

Для домашнего использования достаточно иметь 5-килограммовый огнетушитель. Этого, в принципе, хватит, если это начальная стадия пожара.



Огнетушитель должен быть в каждом доме / Фото Freepik

Стоит помнить, что порошковый огнетушитель пригоден 1 год, затем – его надо перезаправить. Водопенные огнетушители – раз в 5 лет, а углекислотные заправляют раз в 10 лет.

Как защитить свой дом? Можно ли внести какие-то коррективы, чтобы сделать его безопасным и снизить риск возникновения пожара?

Во-первых, стоит заменить всю электропроводку. Если в доме все новое, то проблем нет. Однако советскую проводку стоит заменить, ведь она сама по себе не очень качественная.

Такую работу стоит доверить специалистам, чтобы они не только заменили проводку, но и сделали щиток, где будет отдельный "автомат" на каждую комнату. В идеале также должен быть выключатель на каждую розетку. Кроме этого, на каждую розетку, выключатель и осветительный прибор должна быть своя линия проводки.

Конечно, нужно сразу покупать качественные материалы. Электропровода, выключатели, розетки, люстры должны быть изготовлены из качественных материалов.

Во-вторых, в доме можно установить датчики дыма или сигнализацию. Даже если дома никого нет, а произошло возгорание, то поступает сигнал к диспетчерам и на место выезжают пожарные-спасатели.

Современный или советский – какой дом сгорит быстрее

Были ли ситуации, когда домашний любимец мог спасти жизнь во время пожара?

За время своей работы я с такими ситуациями не сталкивался. Но такое вполне может быть, ведь, к примеру, если произошло замыкание, то собака начнет на это реагировать и привлекать внимание хозяина.

Даже если человек спит, а началось возгорание, то вполне вероятно, что четвероногий друг может вас разбудить.



Пожар в доме / Фото Freepik

У нас часто возникает страх забыть выключить утюг перед выходом из дома. А есть ли что-то подобное у представителей вашей профессии и что вы делаете, чтобы минимизировать угрозу?

После того как я начал работать в ГСЧС, то страх есть ко всему. Буквально все, что есть дома, представляет угрозу.

Сейчас я постоянно выключаю зарядку к телефону из розетки, никогда не оставляю ее, если забрал телефон. Блоки часто сами по себе могут загореться, даже если ничего не подключено.

Кроме того, можно пользоваться лайфхаком и фотографировать, действительно ли вы выключили приборы из розетки. Это идеальный вариант, чтобы избавиться от тревожности, что вы что-то забыли.

Какой дом сгорит быстрее – советский или современный? И действительно ли новые материалы и современная мебель горят быстрее, чем советские?

Если честно, то сгорят оба дома. Единственное, что от советского дома вряд ли что-то останется, потому что у него даже стены могут сгореть. От современного после пожара может остаться хоть какая-то конструкция.

Если говорить о современном доме, то он имеет очень много горючих и легковоспламеняющихся материалов. Натяжной потолок не горит, а плавится. Если возгорание произошло именно там, то горячий материал будет капать на пол и появится другое возгорание. Также тот самый пенопласт, двери, которые сейчас делают буквально из бумаги, – это все быстро горит.



Спасатель рассказал, какие материалы быстрее горят / Фото ГСЧС Киевщины (иллюстративное)

Единственное, что в современном доме не горит, а тлеет – это минвата. Этот волокнистый материал только дымит, но не горит.

Если же говорить о частном доме советской постройки, то в 99 случаях из 100 – он сгорит полностью и даже стен не останется. Раньше дома возводили из глины, смешивали ее с соломой, на потолок клали камыш и солому. Это все горит легко и быстро. Например, если в глиняном доме произошло возгорание на потолке, то он может тлеть день или два, пока не попадет кислород.

Затем дом резко вспыхивает, 20 минут – и даже стен не осталось, потому что все сгорело.

Что касается мебели, то, к примеру, советские деревянные столы горят долго, по сравнению с современными.

Сосед заряжает электромобиль, проведя удлинитель из кухни. Безопасно ли вообще так делать?

Это делать очень опасно. Допустим, многоэтажка, человек выбросил из окна удлинитель и заряжает машину. Провод лежит на улице, рядом ходят люди, бегают животные, и если удлинитель лежит на проезжей части, то по нему ездят и машины.

Если электроавтомобилю ничего и не будет, потому что в нем сработает защита, то провод удлинителя замкнет и пожар будет в квартире. Возгорание произойдет непосредственно в розетке и начнет гореть проводка.

А что вообще не стоит включать в удлинитель?

Сейчас есть разные удлинители, которые даже могут выдержать нагрузку до 5 кВт. Но сама розетка рассчитана на 2 – 3 кВт. Даже если она керамическая внутри и она выдержит нагрузку, то начнут гореть сами провода.

В общем, в удлинитель не стоит включать обогреватели, кондиционеры, приборы для сварки, электроплиты, и вообще – лучше всего все включать напрямую в розетку.

Действительно ли во время грозы нужно все выключать из розетки и не пользоваться мобильным телефоном, как всегда говорила мама в детстве?

Признаюсь, что когда-то и у меня сгорел компьютер во время грозы, потому что молния попала в антенну дома.

Если вы живете в частном доме, то во время грозы желательно выключать всю бытовую технику из розеток. Молния может попасть не только в антенну, но и в саму линию электропередач и тогда будет перегрузка системы.

Конечно, если вы живете в многоквартирном доме, то в городах стоят молниеотводы. Но если можно выключить какую-то технику, то лучше это сделать, ведь во время непогоды могут быть перепады напряжения и любое устройство может выйти из строя.