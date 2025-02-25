У рубриці "Ви соромились – ми спитали" 24 Канал спілкується з представниками різних професій. Ми ставимо їм ті питання, на які б ви хотіли отримати відповіді, але не наважилися запитати. Цього разу ми поспілкувалися з пожежником-рятувальником. Він розповів, що дійсно стає причиною багатьох побутових пожеж, а також зізнався, яких звичок з техніки безпеки дотримується у своєму домі.

Цікаво "Ніколи не купуйте це з вітрини": колишній продавець техніки вразив зізнанням

Кухня – найнебезпечніша кімната

Зверніть увагу! Ми змінили ім'я нашого співрозмовника з метою безпеки та задля збереження анонімності.

Ми поспілкувалися з Віталієм – пожежником-рятувальником. Кожен його день – це новий виклик, адже щодня він ліквідовує пожежі та рятує людей. У розмові з 24 Каналом він розповів, як захистити свій дім, яка кімната є найнебезпечнішою та чи дійсно під час грози варто вимикати все з розетки.

Чи справді свічки, каміни та гірлянди – це настільки ризиковано, як про це часто говорять, і вони можуть стати причиною пожежі?

Так, звісно. Свічки, гірлянди та електрокаміни є небезпечними й можуть бути причиною пожежі. Вони можуть бути виготовлені з неякісних матеріалів, що призведе до замикання. У результаті – пожежа.

Якщо гірлянда має фізичні пошкодження і її повісили на ялинку чи прикрасили нею дім, а поруч легкозаймисті матеріали, то пожежа може спалахнути дуже легко.

Що стосується свічок, то їх зазвичай ставлять на столі. Поруч може бути скатертина, серветки, книги чи щось, виготовлене з паперу. Це все легкозаймисте і як наслідок – швидкий розвиток пожежі.



Свічки та гірлянди можуть стати причиною пожежі / Фото Freepik

Яка кімната в будинку найнебезпечніша з погляду ризику пожежі: кухня, спальня чи, можливо, ванна кімната?

Найнебезпечнішою є саме кухня. Тут і газові плити, і електроплити, і електрочайники, і мікрохвильові печі, і загалом купа техніки. Взагалі є таке поняття "забули їжу на плиті". Люди поставили щось готувати, забули, пішли робити інші домашні справи чи лягли відпочити й заснули.

У мирний час саме це було найпоширенішою причиною пожеж. Також часто саме електрочайники чи мікрохвильовки, які виготовлені з неякісних матеріалів, можуть призвести до замикання.

Спальня також може бути небезпечною кімнатою. Зараз нерідко бувають перебої з централізованим опаленням і українці користуються електрообігрівачами, які стають причинами пожежі.

А чи можна тоді назвати ванну кімнату найбезпечнішою?

В принципі, так. У таких кімнатах найменше горючих матеріалів, скрізь плитка та кераміка. Звісно, тут користуються фенами та іншою дрібною технікою для догляду за собою, але все ж – пожежі саме у ванній кімнаті стаються не так часто, порівняно з кухнею чи спальнею.



Пожежі на кухні найпоширеніші / Фото Freepik

Як захистити свій дім від пожежі

Як правильно використовувати вогнегасник вдома, щоб не розгубитися у критичний момент? Де його краще тримати, щоб він завжди був під рукою?

Вогнегасник завжди повинен бути на видному і доступному місці. Таким місцем цілком може бути коридор.

Що стосується самого використання вогнегасника, то на кожному є коротка інструкція. Звісно, кожна людина розгубиться, якщо до цього вона ніколи не користувалася вогнегасником. Щоб цього не сталося, варто відвідувати тренінги, які проводить інспекція з пожежної безпеки. На таких заходах можна зрозуміти, як працює вогнегасник та як ним користуватися.

Скільки повинно бути вогнегасників у домі? І скільки вогнегасників у домі, де живе рятувальник?

Наприклад, якщо дім площею 60 квадратів, то можна мати 1 вогнегасник. Якщо це двоповерховий будинок, то вогнегасники повинні бути на кожному поверсі. У мене взагалі 6 вогнегасників: 2 – безпосередньо у домі, по одному у майстерні та гаражі, ще 2 – лежать в автівці.

Для домашнього використання достатньо мати 5-кілограмовий вогнегасник. Цього, в принципі, вистачить, якщо це початкова стадія пожежі.



Вогнегасник повинен бути у кожному домі / Фото Freepik

Варто пам'ятати, що порошковий вогнегасник придатний 1 рік, після – його треба перезаправити. Водопінні вогнегасники – раз на 5 років, а вуглекислотні заправляють раз на 10 років.

Як захистити свій дім? Чи можна внести якісь корективи, щоб зробити його безпечним і знизити ризик виникнення пожежі?

По-перше, варто замінити всю електропроводку. Якщо у домі все нове, то проблем немає. Однак радянську проводку варто замінити, адже вона сама по собі не дуже якісна.

Таку роботу варто довірити спеціалістам, щоб вони не лише замінили проводку, а й зробили щиток, де буде окремий "автомат" на кожну кімнату. В ідеалі також має бути вимикач на кожну розетку. Крім того, на кожну розетку, вимикач та освітлювальний прилад має бути своя лінія проводки.

Звісно, потрібно відразу купувати якісні матеріали. Електродроти, вимикачі, розетки, люстри мають бути виготовлені з якісних матеріалів.

По-друге, у домі можна встановити датчики диму чи сигналізацію. Навіть якщо вдома нікого немає, а сталося загоряння, то надходить сигнал до диспетчерів і на місце виїжджають пожежники-рятувальники.

Сучасний чи радянський – який дім згорить швидше

Чи були ситуації, коли домашній улюбленець міг врятувати життя під час пожежі?

За час своєї роботи я з такими ситуаціями не стикався. Але таке цілком може бути, адже, до прикладу, якщо сталося замикання, то собака почне на це реагувати та привертати увагу господаря.

Навіть якщо людина спить, а почалося загоряння, то цілком ймовірно, що чотирилапий друг може вас розбудити.



Пожежа у домі / Фото Freepik

У нас часто виникає страх забути вимкнути праску перед виходом з дому. А чи є щось подібне у представників вашої професії й що ви робите, щоб мінімізувати загрозу?

Після того як я почав працювати у ДСНС, то страх є до всього. Буквально все, що є вдома, становить загрозу.

Зараз я постійно вимикаю зарядку до телефона з розетки, ніколи не залишаю її, якщо забрав телефон. Блоки часто самі по собі можуть загорітися, навіть якщо нічого не під'єднано.

Крім того, можна користуватися лайфхаком і фотографувати, чи дійсно ви вимкнули прилади з розетки. Це ідеальний варіант, щоб позбутися тривожності, що ви щось забули.

Який дім згорить швидше – радянський чи сучасний? І чи справді нові матеріали та сучасні меблі горять швидше, ніж радянські?

Якщо чесно, то згорять обидва будинки. Єдине, що від радянського будинку навряд чи щось залишиться, бо у нього навіть стіни можуть згоріти. Від сучасного після пожежі може залишитися хоч якась конструкція.

Якщо говорити про сучасний будинок, то він має дуже багато горючих і легкозаймистих матеріалів. Натяжна стеля не горить, а плавиться. Якщо займання сталося саме там, то гарячий матеріал буде капати на підлогу і з'явиться інше займання. Також той самий пінопласт, двері, які зараз роблять буквально з паперу, – це все швидко горить.



Рятувальник розповів, які матеріали швидше горять / Фото ДСНС Київщини (ілюстративне)

Єдине, що у сучасному домі не горить, а тліє, – це мінвата. Цей волокнистий матеріал лише димить, але не горить.

Якщо ж говорити про приватний будинок радянської побудови, то у 99 випадках зі 100 – він згорить повністю і навіть стін не лишиться. Раніше будинки зводили з глини, змішували її з соломою, на стелю клали очерет і солому. Це все горить легко і швидко. Наприклад, якщо у глиняній хаті сталося займання на стелі, то вона може тліти день чи два, поки не потрапить кисень.

Потім дім різко спалахує, 20 хвилин – і навіть стін не лишилося, бо все згоріло.

Що стосується меблів, то, до прикладу, радянські дерев'яні столи горять довго, порівняно з сучасними.

Сусід заряджає електромобіль, провівши подовжувач з кухні. Чи безпечно узагалі так робити?

Це робити дуже небезпечно. Припустимо, багатоповерхівка, чоловік викинув з вікна подовжувач і заряджає машину. Дріт лежить на вулиці, поруч ходять люди, бігають тварини, і якщо подовжувач лежить на проїжджій частині, то по ньому їздять і автівки.

Якщо електроавтомобілю нічого й не буде, бо у ньому спрацює захист, то дріт подовжувача замкне і пожежа буде у квартирі. Загоряння станеться безпосередньо у розетці й почне горіти проводка.

А що взагалі не варто вмикати у подовжувач?

Зараз є різні подовжувачі, які навіть можуть витримати навантаження до 5 кВт. Але сама розетка розрахована на 2 – 3 кВт. Навіть якщо вона керамічна всередині й вона витримає навантаження, то почнуть горіти самі дроти.

Загалом, у подовжувач не варто вмикати обігрівачі, кондиціонери, прилади для зварювання, електроплити, та й взагалі – найкраще все вмикати напряму у розетку.

Чи дійсно під час грози потрібно все вимикати з розетки та не користуватися мобільним телефоном, як завжди говорила мама у дитинстві?

Зізнаюся, що колись і в мене згорів комп'ютер під час грози, бо блискавка влучила в антену будинку.

Якщо ви живете у приватному будинку, то під час грози бажано вимикати всю побутову техніку з розеток. Блискавка може влучити не лише в антену, а й у саму лінію електропередач і тоді буде перенавантаження системи.

Звісно, якщо ви живете у багатоквартирному будинку, то у містах стоять блискавковідводи. Але якщо можна вимкнути якусь техніку, то краще це зробити, адже під час негоди можуть бути перепади напруги й будь-який пристрій може вийти з ладу.