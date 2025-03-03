Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.co.uk.

Важливо Вогонь не пробачає помилок: рятувальник відверто розповів, як елементарні речі провокують пожежі

Чому свічки можуть бути небезпечними

Якщо свічки використовувати неправильно, то вони можуть становити величезну небезпеку. Так, вони можуть почати безконтрольно горіти, що може спричинити пожежу.

До прикладу, у нещодавньому відео одна з користувачок тіктоку показала, як дивно почала горіти свічка. Вона буквально перетворилася на вогнище, яке неможливо було загасити. Жінка спробувала загасити свічку повітрям, але у неї не вийшло. Тоді жінка зробила страшенну помилку і налила у свічку води. За секунду почалася бурхлива реакція: свічка шипіла, хлюпала, а полум'я ставало ще більшим.

Чим можуть бути небезпечні свічки: дивіться відео

На щастя, у домі не сталася пожежа. Постраждав лише комод, на якому лишився темний слід від свічки.

Експерти з пожежної безпеки наголошують, що за свічками потрібно постійно стежити. Якщо вони починають неконтрольовано горіти, то варто вдаватися до негайних дій.

Лити воду на вогонь свічки може бути надзвичайно небезпечно, особливо якщо віск досяг високої температури. Віск має масляну основу, і коли в нього потрапляє вода, він швидко перетворюється на пару, в результаті чого гарячий віск розбризкується та поширює вогонь. Якщо свічка знаходиться в скляній ємності, то раптова зміна температури також може спричинити розбиття скла,

– наголошують експерти.

Щоб приборкати вогонь та безпечно загасити свічку, потрібно позбавити її кисню. Накрийте свічку спеціальною кришкою, яка була у комплекті, металевою кришкою чи звичайним деком. Важливо робити усе оперативно, адже пожежі від свічок поширюються дуже швидко.

Експерт з пожежної безпеки наголосив, що для безпечного використання свічок варто: