Блейк Лайвли поделилась в Instagram осенним оформлением своего загородного дома в Нью-Йорке, где живет с Райаном Рейнольдсом и четырьмя детьми. Хотя публикация появилась еще в 2022 году, ее идеи остаются свежими и актуальными даже для нынешнего Хэллоуина, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and Gardens.

Как Блейк Лайвли предлагает декорировать дом к Хэллоуину?

На фото – цветочные композиции с тыквами рядом с пастельными тыквами-единорогами. Этот декор имеет сказочный вид, но сделать его несложно. Стиль Блейк – легкий, игривый и естественный: цветочные мотивы, раскрашенные тыквы, торт-единорог, создан для дочери. Получается красочно, нежно и по-домашнему.

Под влиянием детей актриса выбрала мягкие оттенки белого и розового – так традиционный осенний декор получил современный и веселый вид. Особой изюминкой стала белая тыква с суккулентами внутри – стильная альтернатива привычным хэллоуинским украшениям.

Чтобы сделать нечто подобное, достаточно нанести на сухую тыкву клей-спрей, покрыть ее мхом и прикрепить суккуленты и сухоцветы, двигаясь от центра к краям. Это элегантный вариант без вырезания, который будет украшать дом всю осень.

Как Блейк Лайвли добавила хэллоуинский декор в дом: смотрите фото

Другая ее идея – тыква-ведерко для напитков. Блейк вырезала середину большой тыквы, насыпала льда и положила туда бутылки своего бренда Betty Buzz. Несколько палочек корицы и ломтики яблок добавили аромата и уюта.

Тыква-ведерко для напитков: смотрите фото

Осенний декор актрисы не страшный, а теплый и домашний: в кадрах у камина с различными тыквами царит настоящая атмосфера уюта. Даже в рождественском свитере Блейк выглядела празднично и по-осеннему стильно.

От какого декора к Хэллоуину стоит отказаться?

Как пишет House Beautiful, Дизайнеры назвали самые невкусные хэллоуинские украшения, от которых стоит отказаться.

Скелеты повсюду . Они слишком распространены и выглядят шаблонно, если просто разбросать их по двору.

. Они слишком распространены и выглядят шаблонно, если просто разбросать их по двору. Паутина . Поддельные паутины часто выглядят небрежно. Лучше использовать натуральный хлопок или настоящие растения и продуманное освещение – это создаст атмосферу, а не беспорядок.

. Поддельные паутины часто выглядят небрежно. Лучше использовать натуральный хлопок или настоящие растения и продуманное освещение – это создаст атмосферу, а не беспорядок. Надувные фигуры . Дизайнеры считают их "ультракитчем". Вместо этого советует использовать фонари, деревянные таблички или самодельных чучел.

. Дизайнеры считают их "ультракитчем". Вместо этого советует использовать фонари, деревянные таблички или самодельных чучел. Гнилые тыквы . Если зажечь свечу внутри слишком рано, тыква быстрее портится. Лучше дождаться Хэллоуина или поставить батарейную лампочку.

. Если зажечь свечу внутри слишком рано, тыква быстрее портится. Лучше дождаться Хэллоуина или поставить батарейную лампочку. Пластиковые надгробия . Они выглядят дешево и легко падают. Альтернатива – старинные садовые статуи, деревянные таблички или каменные урны с подсветкой.

. Они выглядят дешево и легко падают. Альтернатива – старинные садовые статуи, деревянные таблички или каменные урны с подсветкой. Яркие паутины . Неоновые цвета – худшее решение. Если уж использовать паутину, то только белую.

. Неоновые цвета – худшее решение. Если уж использовать паутину, то только белую. Беспорядок с темами . Ведьмы, клоуны и пришельцы вперемешку выглядят как хаос. Лучше выбрать одну тему и придерживаться ее.

. Ведьмы, клоуны и пришельцы вперемешку выглядят как хаос. Лучше выбрать одну тему и придерживаться ее. Слишком коммерческие цвета. Оранжевый с черным – банально. Попробуйте бордо, бронзу, янтарь или темно-красный для стильного готического эффекта.

Супруги из Чикаго жутким способом украсили дом к Хэллоуину

Пара из Чикаго превратила свой дом в настоящего хэллоуинского монстра – и сеть в восторге. Художница Сия Купер и ее муж Майк решили создать нечто оригинальное: он вырезал из легкого металла "зубы" и "глаза", а она оформила фасад так, чтобы дом выглядел, как живое чудовище.