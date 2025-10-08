Художница Сия Купер и ее муж Майк, пожарный, живут в Чикаго с тремя детьми. Идея украсить дом к Хэллоуину пришла после того, как женщина увидела пост, где кто-то "превратил гараж в монстра". Она подумала: "Наш дом тоже идеально подходит для этого", передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Как пара превратила дом к празднику?

Сия рассказала, что стремилась создать что-то "уникальное, умное и одновременно минималистичное". Майк подобрал материалы: дерево оказалось слишком тяжелым, поэтому использовали легкий металл. Он вырезал "зубы" и "глаза" ножницами по металлу, загрунтовал и покрасил их.

Художница поделилась результатом в соцсети. На фото видно дом днем и ночью: фасад имеет форму лица с глазами и раскрытым ртом с "зубами", сделанными из гибкого металлического листа. Лестница перед входом напоминает высунутый язык, а ночью здание подсвечивается красным светом.

Как изменился дом: смотрите фото

Пользователи Reddit в восторге от такого декора:

"Очень креативно. Замечательная работа!"

"Очень круто"

"Это намного лучше гигантских скелетов и бесконечных надувных украшений"

"Невероятный дом и фантастическое исполнение!"

"Никогда бы не подумал, что увижу дом с зубами – и он будет выглядеть классно!"

"Вау! Обожаю все в этом! Абсолютно шикарный дом"

