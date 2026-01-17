Як пояснюють фахівці з дизайну, причина криється не в самому дереві, а в захисному покритті. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на блог Martha Stewart.

Дивіться також Чоловік виклав всю підлогу у ванній монетами: скільки грошей пішло на цей експеримент

Як прибрати помаранчевий тон з дерев'яних меблів?

Лаки, шелак і поліуретан з роками окислюються під впливом кисню та ультрафіолетового випромінювання. Саме цей процес і надає поверхні характерного "жовтого" або помаранчевого тону. Хоча в класичних інтер'єрах такий ефект може виглядати затишно, у мінімалістичних і сучасних просторах він часто дисонує з загальною стилістикою.

Втім, повна реставрація – не єдиний вихід. Існують способи оновити вигляд меблів без радикального втручання. Одним із найпростіших рішень є використання блакитно-зеленого тонера. Як пояснює AOL, мовиться не про фарбування, а про корекцію кольору.

Як це працює? Холодний відтінок нейтралізує теплий помаранчевий наліт, роблячи деревину візуально природнішою та "свіжішою".

Для цього поверхню злегка зашліфовують, очищають від пилу, наносять тонкий шар тонера і після висихання закріплюють результат прозорим лаком на водній основі, який не жовтіє з часом.



Як прибрати помаранчевий тон з дерев'яних меблів / Фото Unsplash

Що ще можна зробити?

Для тих, хто прагне більш кардинального оновлення, підійде метод повного освітлення деревини. Він потребує більше часу і зусиль, але результат може зрівнятися з професійною реставрацією. Поверхню очищають, шліфують у кілька етапів, за потреби видаляють темні плями, а потім застосовують спеціальний відбілювач для дерева, який усуває теплі пігменти.

Після нейтралізації реакції та висихання деревину покривають водорозчинним фінішним лаком. У підсумку меблі зберігають природну текстуру, але позбавляються застарілого "медового" відтінку.

Як перетворити старі двері на дизайнерський шедевр?

Раніше ми писали про Надію та її чоловіка, які вирішили не змінювати старі двері під час ремонту, а відреставрувати їх. Надія поділилася покроковою інструкцією з реставрації старих дверей та показала кожен з етапів. Для цього потрібно: