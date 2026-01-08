Скільки грошей витратив чоловік на реалізацію ідеї – розкаже 24 Канал з посиланням на Newsweek.
Як виникла ідея?
Близько десяти років тому художник і дизайнер Патрік Жируар разом зі своєю партнеркою Деброю К'юсік мешкали неподалік Чикаго та займалися креативним оформленням інтер'єрів. Під час ремонту ванної кімнати Жируар вирішив відійти від класичної плитки й використати матеріал, з яким уже працював у своїх артпроєктах, – дрібні монети.
За словами митця, на ідею його надихнули попередні роботи з мозаїками зі старих ключів, кришок від пляшок і різноманітних дрібниць. Пошук прикладів в інтернеті підтвердив: підлога з пенні – цілком реальний, хоч і нетиповий варіант.
Скільки грошей витратив чоловік?
Тоді Жируар розробив власну технологію укладання. Він використовував рулони скловолоконної сітки, на які вручну викладав квадратні модулі з 99 монет кожен. Самі пенні художник просто купив у банку, взявши стандартний набір на 100 доларів.
Два дощові вихідні пара провела за творчою роботою – приклеювала монети до сітки, паралельно переглядаючи старі фільми. Після демонтажу старої плитки та підготовки основи готові модулі приклеїли до підлоги, а завершальними етапами стали затирка та нанесення герметика. Загалом на підлогу пішло монет на 97 доларів.
Цікаво! Жируар зазначає, що така підлога виявилася не лише ефектною, а й практичною: вона добре тримається, легко миється і виглядає "теплою".
Які найнесподіваніші матеріали для підлоги використовують люди?
Як пише Mother Earth News, окрім класичної плитки, дерева чи ламінату, дизайнери й ентузіасти експериментують з найнесподіванішими матеріалами для підлоги. До прикладу:
- Винні корки – теплі на дотик, добре поглинають звук, популярні в екостилі.
- Кришки від пляшок – створюють яскраві мозаїки в кухнях, барах і ванних.
- Старі ключі – металеві артпідлоги з індустріальним характером.
- Ґудзики – декоративні підлоги для студій, крамниць або артпросторів.
- Скляні пляшки (дном догори) – ефектні, особливо з підсвіткою знизу.
Яку підлогу на кухні власники ненавидять найбільше?
- Дерев'яна підлога не підходить для кухні через схильність до деформації, появи плям та подряпин при контакті з вологою.
- Натуральний камінь, ламінат та килимове покриття також не рекомендуються для кухні через вразливість до плям, вологи і складність ремонту.