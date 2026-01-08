Сколько денег потратил человек на реализацию идеи – расскажет 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Как возникла идея?

Около десяти лет назад художник и дизайнер Патрик Жируар вместе со своей партнершей Деброй Кьюсик жили неподалеку Чикаго и занимались креативным оформлением интерьеров. Во время ремонта ванной комнаты Жируар решил отойти от классической плитки и использовать материал, с которым уже работал в своих арт-проектах, – мелкие монеты.

По словам художника, на идею его вдохновили предыдущие работы с мозаиками из старых ключей, крышек от бутылок и различных мелочей. Поиск примеров в интернете подтвердил: пол из пенни – вполне реальный, хоть и нетипичный вариант.

Мужчина выложил весь пол в ванной монетами / Фото Newsweek

Сколько денег потратил мужчина?

Тогда Жируар разработал собственную технологию укладки. Он использовал рулоны стекловолоконной сетки, на которые вручную выкладывал квадратные модули из 99 монет каждый. Сами пенни художник просто купил в банке, взяв стандартный набор на 100 долларов.

Два дождливых выходных пара провела за творческой работой – приклеивала монеты к сетке, параллельно просматривая старые фильмы. После демонтажа старой плитки и подготовки основы готовые модули приклеили к полу, а завершающими этапами стали затирка и нанесение герметика. Всего на пол ушло монет на 97 долларов.

Интересно! Жируар отмечает, что такой пол оказался не только эффектным, но и практичным: он хорошо держится, легко моется и выглядит "теплым".

Какие самые неожиданные материалы для пола используют люди?

Как пишет Mother Earth News, кроме классической плитки, дерева или ламината, дизайнеры и энтузиасты экспериментируют с самыми неожиданными материалами для пола. К примеру:

Винные пробки – теплые на ощупь, хорошо поглощают звук, популярны в экостиле.

Крышки от бутылок – создают яркие мозаики в кухнях, барах и ванных.

Старые ключи – металлические арт-полы с индустриальным характером.

Пуговицы – декоративные полы для студий, магазинов или арт-пространств.

Стеклянные бутылки (дном вверх) – эффектные, особенно с подсветкой снизу.

