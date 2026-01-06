Как сделать стильный ремонт в ванной и какой цвет выбрать – расскажет 24 Канал со ссылкой на Jane at Home.

Что известно о цвете 2026 года от Pantone?

Cloud Dancer – легкий, мягкий оттенок белого, что создает ощущение покоя и открытости. Он идеально подходит для современных ванных комнат, которые стремятся выглядеть свежо и элегантно. Этот нейтральный тон прекрасно работает в сочетании с:

текстурированной плиткой,

натуральным светом,

минималистичными аксессуарами.

Он позволяет решить сразу несколько задач: визуально расширяет пространство, создает ощущение чистоты и гармонии, а также задает базу для акцентных цветных деталей.



Цвет 2026 года от Pantone в интерьере / Фото Pinterest

Homes and Gardens советует не ограничиваться одним оттенком. Дизайнеры прогнозируют интересное сочетание природных тонов – от спокойных зеленых и глубоких синих до теплых нейтральных бежевых и графитовых акцентов, которые могут стать отличной альтернативой в ванной комнате.

Как добавить зеленый цвет в интерьер ванной комнаты / Фото Pinterest

Какие ошибки чаще всего делают люди при выборе плитки для ванной?

Ранее мы писали, что эксперты советует матовую плитку с мелкой фактурой для пола в ванной, которая не имеет скользкое покрытие. Также не стоит экономить на плитке. Если она дешевая, то может треснуть как во время подреза или укладки, так и во время эксплуатации. Поэтому обязательно следует выбирать выносливую плитку, ту на которой написано РЕИ 4 или PEI 5 (это классификация износостойкости плитки для пола).