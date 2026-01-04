Какие тренды в дизайне гостиной выйдут на первый план в 2026 году, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

Какие гостиные будут модными в 2026 году?

Спокойные природные цвета

В этом году в моде – приглушенный зеленый, синий, охра и теплый коричневый. Они добавляют глубины и уюта, но не перегружают пространство.

Насыщенные темные оттенки

Глубокие зеленые, синие и бордовые цвета делают комнату более камерной и выразительной. Их сочетают с теплыми нейтральными тканями.

Насыщенные оттенки будут играть важную роль в дизайне гостиных в 2026 году / Фото Werner Straube

Кофейные столики с плиткой

Один из трендов для гостиной – кофейные столики с плиточной столешницей. Плитка добавляет многослойности цвета и текстуры, делая большие кофейные столики интересными.

Мебель с мягкими формами

В моде диваны и кресла с закругленными краями, что имеют мягкий вид и напоминают артобъекты.

Все больше людей тяготеют к изделиям с закругленными краями / Фото John Gruen

Игровые столы

Настольные игры снова популярны, поэтому в больших гостиных появляются столы для карт, маджонга или пазлов.

Личный и ностальгический декор

Вещи из путешествий, любимые цвета, смешанные узоры – интерьер гостиной в 2026 году должен отражать характер владельцев.

Винтаж и антиквариат будут оставаться популярными в 2026 году / Фото Ed Gohlich

Издание Matrha Stewart называет другие особенности дизайна гостиных в новом году. Среди них:

Мебель из темного дерева . Темные породы и отделки снова популярны. Они прекрасно сочетаются со смелым, насыщенным интерьером.

. Темные породы и отделки снова популярны. Они прекрасно сочетаются со смелым, насыщенным интерьером. Большие пуфы вместо журнальных столиков . Пуф ломает привычный образ столика, добавляет мягкой текстуры в центр комнаты и позволяет гибче организовать места для сидения.

. Пуф ломает привычный образ столика, добавляет мягкой текстуры в центр комнаты и позволяет гибче организовать места для сидения. Встроенные детали . Столярные работы, деревянные панели, готовые каминные порталы, ниши в стенах – именно эти детали придают дому характер.

. Столярные работы, деревянные панели, готовые каминные порталы, ниши в стенах – именно эти детали придают дому характер. Уютные планировки для общения . Дом создан для жизни и общения, а приглашение друзей и семьи наполняет пространство теплом. В 2026 году этому будут уделять еще больше внимания. В частности, будут выбирать планировки с мебелью, расположенными лицом друг к другу – это способствует живому общению и близости.

. Дом создан для жизни и общения, а приглашение друзей и семьи наполняет пространство теплом. В 2026 году этому будут уделять еще больше внимания. В частности, будут выбирать планировки с мебелью, расположенными лицом друг к другу – это способствует живому общению и близости. Сочетание различной мебели. Современный диван вполне может стоять рядом с классическим креслом. Так пространство приобретает характер и контраст.

Какие худшие цвета краски для гостиной?