Так, реставрація дверей – це не лише стильно, а й економно. Власним досвідом та порадами, як відновити старі двері, поділилася з 24 Каналом дівчина Надія, яка робить ремонт своїми руками.

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Чому під час ремонту не варто відразу ставити нові двері?

Коли Надія разом з чоловіком стали власниками старої хатинки, то відразу почали планувати ремонт. У першу чергу подружжя думало поміняти старі вхідні двері на нові, але згодом – відмовилося від цієї ідеї.

Як пояснила Надія, мовиться не про економію, а практичність. Річ у тім, що поки тривають ремонтні роботи, то всередину будинку будуть заносити чимало будівельних матеріалів. Необережними рухами можна пошкодити нові двері, тому краще залишати старі, поки тривають усі внутрішні роботи.

Нині ремонт майже завершений, а старі двері вже почали набридати. Однак не обов'язково витрачати купу грошей на нові вхідні двері, якщо можна оновити та відреставрувати старі.

Надія зауважила, що деревина на вхідних дверях добре збереглася й з недоліків була лише стара облущена фарба. Тому вирішила їх поки не викидати, а подарувати нове життя.



Вхідні двері до реставрації / Фото, надане 24 Каналу

Покрокова інструкція – як відреставрувати старі двері?

Крок 1. Зняти старе покриття

Перед тим, як відновлювати двері, спершу їх краще зняти з петель – так зручніше змивати стару фарбу та шліфувати деревину. Щоб позбутися старого покриття, потрібно нанести змивку СП-7, накрити плівкою (для створення парового ефекту і легкого відшарування старого покриття) та залишити це на 10 – 15 хвилин. Коли цей проміжок часу мине, то покриття зняти буде значно легше і зробити це можна звичайним шпателем.

Який вигляд мали двері до реставрації: дивіться відео

Крок 2. Позбутися тріщин та зашліфувати поверхню

На другому етапі слід добре оглянути поверхню та перевірити, чи є пошкодження або тріщини. Якщо ж такі є, то їх можна легко позбутися за допомогою шпаклівки по дереву. Після того двері слід ретельно зашліфувати шліфувальним диском із зерном 60 – 80.



Підготовка дверей до фарбування / Фото, надане 24 Каналу

Крок 3. Захистити деревину від шкідників

Оскільки вхідні двері виготовлені з натуральної деревини, то її слід захистити від шкідників. Для цього потрібно нанести шар захисного імпрегнату.

Надія зауважила, що під час реставрації у вхідних дверях виявила гніздо оси-тесляра. Тому, щоб така ситуація більше не повторилася, позбулася гнізда, отвір замазала шпаклівкою, а всю деревину покрила захисним шаром.



Вхідні двері із захисним шаром від шкідників / Фото, надане 24 Каналу

Крок 4. Фарбування дверей

Для оздоблення вхідних дверей можна обрати різні матеріали. Надія зупинила свій вибір на лакобейці. Це покриття не перекриває структуру деревини, як фарба, і всі прожилки видно. Крім того, лакобейц створює ефект лакового покриття, а тому волога їм вже не така "страшна".

Щоб двері дійсно мали гарний вигляд, Надія нанесла 3 шари лакобейцу.

Важливо! Надія наголосила, що після висихання кожного шару шліфувала поверхню шліфувальним папером із зернистістю 2000.



Двері після реставрації / Фото, надане 24 Каналу

Крок 5. Оновлення фурнітури

Надія додала, що наразі їй залишилося лише обрати нову фурнітуру для дверей, замінити старе скло на матове та оновити одвірки.

Як бачите, все можна відновити, навіть якщо обмежений бюджет,

– зауважила Надія.

Двері до та після реставрації: порівняйте фото

Також Надія замінила піддашшя над вхідними дверима, а також почала фарбувати дерев'яний фасад будинку.



Відновлені вхідні двері / Фото, надане 24 Каналу



Після дверей Надія почала відновлювати фасад будинку / Фото, надане 24 Каналу

До слова, Надія також відновила і міжкімнатні двері. Дівчина зауважила, що у ванній кімнаті вони дуже вузькі та високі. Відтак, підібрати нові виявилося дуже складно, а для розсувного механізму – мало простору.

Тоді ж Надія вирішила, що доведеться відреставрувати й двері до ванної кімнати. Дівчина знову нанесла змивку СП-7 та накрила плівкою, щоб стара фарба відійшла. З цими дверима це було складніше робити, адже на них було дуже багато шарів старої фарби.



Реставрація старих дверей / Фото, надане 24 Каналу

Деревина виявилася у дуже гарному стані, тому, зашліфувавши поверхню, Надія вирішила не фарбувати двері, а нанести імпрегнат.

Для довідки. Імпрегнат – це спеціальний засіб для глибокого просочення матеріалів, який захищає деревину від вологи, грибка, шкідників, ультрафіолету та інших зовнішніх впливів. Він також ніби "підсилює" структуру деревини, розкриває її красу та зміцнює її.

Для своїх дверей Надія обрала імпрегнат кольору "Вибілений дуб", який ідеально підкреслив структуру деревини та зробив її приємною на дотик. Наносили засіб також у три шари.



Відреставровані двері у ванну кімнату / Фото, надане 24 Каналу

У такий же спосіб Надія оновила старі одвірки та поріг, а після реставрації – замінила старе скло на матове, а також оновила фурнітуру.

Двері у ванну кімнату до та після реставрації: порівняйте фото

До слова, раніше Надія в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла, як реставрувала нові меблі. Так, дівчина своїми руками відновила старий обідній стіл та стільці, виготовлені близько у 1970-х роках.