У рубриці "Ви соромилися – ми спитали" 24 Канал поспілкувався з героїнею Надією, яка робить ремонт своїми руками. Уже тривалий час дівчина перетворює стару хатину у Карпатах на житло мрії. В інтерв'ю Надія поділилася власним досвідом та розповіла, чому пофарбувати плитку за один день неможливо.

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Чому вирішили фарбувати плитку у ванній

Зверніть увагу! Ми змінили ім'я нашої співрозмовниці з метою безпеки та задля збереження анонімності.

Під час ремонту ви вирішили не робити капітальний ремонт у ванній кімнаті. Чому?

По-перше, ми навіть не розглядали варіант капітально ремонтувати ванну. Це прибудова до будинку, вона дуже маленька і низенька. В ідеалі, цю прибудову потрібно або взагалі знести та збудувати щось нове, або повністю перебудувати, підняти дах на кілька сантиметрів, тому що висотою вона метр вісімдесят.

Бабця, яка там жила, була зростом 150 сантиметрів, тому їй така ванна кімната ідеально підходила. Ми з чоловіком маємо зріст понад 175 сантиметрів – нам ця ванна кімната не дуже зручна. Тому ми розглядали варіанти тільки зробити її пристосованою, переробити комунікації так, щоб можна було переставити там умовно умивальник на той бік, який нам хочеться, насос – в іншому місці, бо є своя криниця.

Відтак, ми хотіли навести лад та косметично щось змінити.



Ванна кімната до ремонту / Фото надане 24 Каналу

Як ти прийшла до рішення фарбувати плитку?

На стінах була рожева глянцева плитка, на підлозі – коричнева та бежева з грецькими мотивами. Ми вирішили замінити маленьке віконце на нове, і під час цього кілька плиток тріснули та відпали. Тоді з'явилася проблема, чим закрити ці місця.

Це плитка, орієнтовно, 2005 року. Вона вже ніде не продається – ні залишками по магазинах, ні в інтернеті – ніде немає саме такого формату плитки, навіть вже не кажучи про подібний колір. Тоді ми знайшли вихід з положення: замовили трошки більшу, підпиляли, і вже майстер-плиточник поставив її в тих місцях, де бракувало.

Звісно, що вона відрізнялась по кольору. І я одразу, напевно, розуміла, що я хочу перефарбувати цю ванну, тому що вона категорично не підходить загалом по стилю, та і в ній якось некомфортно.



Стара плитка відпала після заміни вікна / Фото надане 24 Каналу

Що загалом ви змінили під час ремонту у ванній кімнаті?

Стеля у ванній кімнаті була оббита вагонкою, яка стала дуже брудною та пошарпаною. Між цією вагонкою був оранжевий такий багет, прикріплений майже намертво, але я його таки віддерла. Мій чоловік з татом поміняли стелю, перестелили новою вагонкою, поставили новий світильник. Саме тоді, так би мовити, настав мій час.

До слова, це перша частина інтерв'ю. Незабаром 24 Канал опублікує продовження історії про ремонт своїми руками, у якому Надія розповість, з якими викликами зіткнулася під час ремонту своїми руками та як взагалі наважилася на цей складний процес.

Як обрати фарбу для плитки

Тож як підготувати ванну кімнату до фарбування?

Ще раніше з ванної кімнати ми винесли абсолютно все. Ні унітазу, ні раковини, ні безпосередньо ванної чи якогось крана. Це був величезний плюс, і це моя порада – якщо ви думаєте фарбувати плитку, то потрібно якомога більшу кількість предметів винести з ванної кімнати.

Наступна порада – потрібно все добре заклеїти. Крани, труби, стик зі стелею, вікна – все слід добряче проклеїти малярною стрічкою.

Як ти обрала матеріали для фарбування плитки у ванній кімнаті?

Якщо ви цікавилися ремонтами або, можливо, у тіктоці в рекомендаціях з'являлися відео, як люди дуже швидко перефарбовують ванну. Там зазвичай дуже клікбейтні підписи по типу: "Перефарбувала ванну за один день", "Впорається навіть дитина", "Це можуть зробити люди й без досвіду", "Всі мене відмовляли, а я перефарбувала" тощо.

Я не хочу робити антирекламу цього тренду, але я думаю, що ті, хто бачив подібні відео, розуміють, що я маю на увазі. Я теж повелася і замовила ту ж фарбу, яку показували у відео, але згодом зрозуміла, що це зовсім не той колір, який би я хотіла.



Як обрати фарбу для плитки / Фото Freepik

Яку ж тоді краще обрати фарбу для плитки?

Для плитки потрібно використовувати епоксидну фарбу, яка зараз дуже популярна. Я думала, що обов'язково саме нею пофарбую все, але потім почала досліджувати це питання детальніше: дивитися технічні характеристики, читати реальні відгуки користувачів, а не лише рекламні відео. Тоді я зрозуміла, що боюся довіряти цій розпіареній фарбі.

Тому я обрала інший варіант – фінську фарбу, яка спеціально призначена для плитки. Я багато консультувалася з продавцями, читала відгуки й нарешті обрала свій варіант для того, щоб пофарбувати стіни у білий колір.

Я собі запланувала, що стіни та підлога будуть білого кольору. Але потім я зрозуміла, що мені буде дуже важко перекрити темну плитку на підлозі. Вирішили зробити підлогу якогось зеленого відтінку, бо в нас загалом буде біло-зелена стилістика та багато зелених елементів. Я довго шукала гарну епоксидну фарбу, але окрім розпіареного варіанту не було жодного, і я таки її замовила.

Коли вона мені прийшла, я була засмучена і збентежена. Виявилося, що на фарбі не було нормальної інструкції. На банці лише намальований QR-код, відсканувавши який, потрапляєш на відео на ютубі, яке виявилося зовсім неінформативне. Ні розрахованих пропорцій (адже сама епоксидна фарба складається з двох елементів – з безпосередньо фарби та затверджувача), ні технічних характеристик.

Проблема у тому, що замішана епоксидна фарба діє 180 хвилин, і протягом цього проміжку часу її потрібно нанести. Тоді я зрозуміла, що мені не потрібна вся банка, а треба розрахувати пропорції. Мене дуже бентежило, що не знаю чітких пропорції, тому ця фарба у мене досі стоїть запакована.

Довелося шукати нову фарбу, і я її таки знайшла. Вона мала чітку інструкцію, технічні характеристики, пропорції. І що найкраще – мені дуже подобався відтінок зеленого.

Пофарбувати плитку за день неможливо

Як ти готувала плитку до фарбування? Наскільки це складний та довгий процес?

По-перше, плитку слід зробити настільки чистою, щоб з неї буквально можна було їсти. Зачистити шви, позбутися старого силікону, бо фарба на нього дуже погано лягає, знежирити поверхню. Я також користувалася пароочисником, щоб все було ідеально чистим. Цей підготовчий етап дуже важливий, і треба витратити багато часу саме на нього, як би там не хотілося все швидше перефарбувати й нарешті побачити результат.

Плитка повинна бути гладкою, без жодних розводів, сухою. Саме тут ми зустрічаємося з колізією, адже пофарбувати плитку за один день – неможливо. Хіба, якщо ви готували ванну кімнату до цього тиждень.

Багато виробників радять також шліфувати плитку перед фарбуванням. Я дійсно шліфувала плитку на підлозі, але на стінах у мене була така гладенька, навіть "глазурована" плитка з нульових, як дзеркало. Шліфувальна машинка її зовсім не брала, лишала лише маленькі подряпини. Тоді я вирішила пофарбувати "тестову" ділянку, де буде стояти ванна.



Підготовлена до фарбування плитка / Фото, надане 24 Каналу

Так, я нанесла фарбу на одну шліфовану та одну нешліфовану плитку. Різниці майже ніякою не було, тому я вирішила, що немає сенсу витрачати час на шліфування.

Але я хочу застерегти – це лише мій досвід. Я зробила так, бо не бачила сенсу у зайвій роботі. Можливо, якщо плитка матова, то і шліфування є обов'язковим етапом.

Наприклад, на підлозі лежала не така глянцева плитка, тому я її шліфувала, і різниця була дуже помітно. Оскільки фарба не вбирається у плитку – вона стікає. На шліфованій поверхні фарба потрапляє у ці подряпини, а тому – краще лягає.

Коли плитка повністю готова до фарбування, то весь процес пішов легше? Чи виникали труднощі вже під час самого фарбування?

У мене була досить яскрава рожева плитка на стінах. Коли я нанесла перший шар фарби, то була дуже розчарована. Я проклинала все на світі й думала, що фарбувати плитку було дуже тупою ідеєю, що у мене нічого не вийде. Це було дуже страшно, але перший шар завжди має такий вигляд.



Перший шар фарби ліг дуже погано / Фото надане 24 Каналу

Усі шви я фарбувала тоненьким пензликом, а плитку – звичайним валиком ,який перед тим замотала у скотч і зняла його, аби у фарбі на валику не застрягали зайві елементи. Коли все було пофарбовано, то я чекала 18 – 20 годин, поки висохне перший шар. Далі я нанесла другий, але знову були плями, де фарби лягало більше.

Я знову чекала близько 18 годин, і після 3 шару фарби нарешті утворилося гарне покриття. Результат мені дуже подобається. Єдиний мінус – на плитках, які біля підлоги, видно патьоки фарби. Але я розуміла, що все це з часом "прикриється" сантехнікою.

До слова, мені також не подобалися сірі труби комунікацій, тому їх я також пофарбувала у білий колір звичайною емаллю.

Стіни у ванній кімнаті: дивіться відео

А як з фарбуванням плитки на підлозі? Можливо, хоч це було простіше, як на відео з тіктоку?

Я почекала близько тижня, щоб повністю просохли стіни. Після того помила підлогу, знежирила її та почала працювати. Для підлоги я обрала епоксидну фарбу, але вона має таку формулу, що потрібно замішувати розчин із затверджувача та самої фарби. Час дії цієї суміші – усього година.

Якщо площа фарбування велика, то, звісно, за годину впоратися неможливо. Найкращий варіант – мати когось на підстраховку, хто б допомагав замішувати фарбу. На щастя, мені вистачило одного розчину, щоб пофарбувати підлогу в один шар. На другий шар – я змішала новий розчин, якого також вистачило, аби пофарбувати всю підлогу.



Перефарбована своїми руками ванна кімната / Фото надане 24 Каналу

З твоєї розповіді стає зрозумілим, що фарбувати плитку не так і просто, як про це кажуть у тіктоці. Можливо, хотіла б поділитися реальними порадами, як підготуватися до фарбування плитки та що робити на кожному з етапів?

По-перше, не варто поспішати. Цей процес потребує багато часу. Стіни чи підлогу слід добре очистити та знежирити, усі елементи, які не повинні пофарбуватися, ретельно проклеїти.

По-друге, валик для фарбування повинен бути гарної якості та не линяти. Аби на фарбі не лишалися ворсинки, весь валик я рекомендую проклеїти скотчем, а потім – зняти.

По-третє – використовуйте мішечок для малярської ванночки. Можна одягти звичайний пакет, і так буде значно простіше. Річ у тім, що як ретельно б ви не мили ванночку, фарба однаково може залишатися між реберцями. Потім це може перенестися на валик, з валика – на стіну, і у результаті на плитці будуть незрозумілі часточки.

Ну і головна порада – не сподівайтеся, що все буде легко, як в рекламі. Ця робота дуже втомлює, тому не варто знецінювати працю людей, які цим професійно займаються.

Також слід звертати увагу на характеристики фарби та термін, коли вона повністю затвердіє. Наприклад, фарба для стін повністю набуде своїх характеристик лише через 21 день, а до того – її легко пошкодити.

Якщо ви ремонтуєте ванну кімнату, то варто подбати про зону, якою можна буде користуватися для гігієнічних потреб. Мені легше, бо я зараз не живу у цьому домі, а виключно роблю ремонт.

Якщо знайомі запитали б, фарбувати їм плитку у ванній кімнаті чи ні, то що б ти відповіла?

Якби мене запитали в перший день, коли я тільки нанесла перший чи другий шар, то я б сказала, що категорично не треба цього робити. Але зараз, коли вже весь цей шлях пройдено, то я скажу – чому б і ні!

Результат вийшов дуже хороший, плитка має свіжий та класний вигляд (звісно, не такий, як у майстрів з реклами), але я задоволена. Інше питання, якою ця плитка буде після активного використання ванної кімнати.

Ванна кімната до та після фарбування: порівняйте фото

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