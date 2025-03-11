У рубриці "Ви соромились – ми спитали" 24 Канал спілкується з представниками різних професій. Ми ставимо їм ті питання, на які б ви хотіли отримати відповіді, але не наважилися запитати. Цього разу ми поспілкувалися з сантехніком Петром Plumber з Рівного. Він розповів про найдивніші знахідки, які виявляли у трубах, відповів, чи дійсно "Кріт" пробиває труби, та поділився, які роботи для сантехніків найгірші.

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Чи викликає сантехнік додому іншого сантехніка, якщо щось зламалося

Що найдивніше застрягало у трубах, що вам доводилося витягати?



Коли робили монтаж каналізації в котеджі, то в самій каналізаційній трубі ми знайшли кусок бетону. Якось робили монтаж каналізації у квартирі у новобудові, то там труба була повністю забита шпаклівкою. Хлопці, коли шпаклювали квартиру, зливали воду зі шпаклівкою в каналізацію. От таке знаходили "диво".

Скільки матюків йде на ремонт однієї поломки?

Якщо робити щось таке простеньке, то я думаю, можна і без матюків.

А коли щось таке складніше і після когось робиш, то я думаю, що там дуже багато матюків може бути.



Сантехнік Петро Plumber розповів деталі про професію / Фото, надане 24 Каналу

Як дізнатися, що відремонтувати щось намагалися самотужки, а як не вийшло, то вже викликали сантехніка?

Це буває у таких випадках, коли людина, наприклад, щось хотіла сама поремонтувати, у неї це дуже багато разів не виходило. Може бути й таке, що люди цілий день намагалися щось зробити, робили-робили, а приїхали сантехніки – за пів годинки-годину все відремонтували. І все, – все вже працює ідеально.

Що зробить сантехнік першим, якщо його розбудити посеред ночі та сказати, що в домі щось зламалося?

Наприклад, якщо вночі дружина мене розбудить і скаже, що щось зламалося і біжить вода, то я скажу: "Так, зараз перекриємо кран, а завтра зранку вже все зробимо і все буде класно".

Вночі ніхто нічого робити не буде, треба спати.



Особливості роботи сантехніка / Фото, надане 24 Каналу

Чи викликає сантехнік собі додому ще одного сантехніка, якщо вдома зламалося щось серйозне або просто не хочеться ремонтувати?

Колись, як я жив на квартирі, забився стояк каналізації. Тоді я викликав хлопців, які займаються суто пробиванням труб. А взагалі, немає сенсу викликати когось іншого, бо, як зазвичай практика показує, – той, хто працює сантехніком чи монтажником, може багато чого зробити. І мовиться не лише про сантехніку, а й інші будівельні роботи.

Сантехніка – це сфера, яка потребує знань у всьому. І електрику треба трохи знати, і малярні роботи, і по дизайну, і загалом багато усіляких дрібничок.



Що не варто ремонтувати своїми руками / Фото, надане 24 Каналу

Чи потрібно витрачатися на дорогу сантехніку

Чи взагалі є щось таке простеньке, що людина може, власне, відремонтувати сама? І що тоді найскладніше, що у жодному разі не треба ремонтувати своїми руками, а краще відразу звертатися до сантехніків?

Щоб щось навіть найпростіше відремонтувати, то людина повинна мати якийсь базовий інструмент. Навіть той самий кран підтягнути, якщо він там десь підтікає, то треба, відповідно, ключ, щоб це зробити. А без ключа ти майже нічого не зробиш. Якщо, наприклад, десь забився фільтр, там його почистити, також треба ключ.

До всього треба відповідний інструмент.

Якщо говорити про щось серйозне, що не треба робити своїми руками, то, наприклад, це можуть бути проблеми з бойлером. Якщо техніка вже починає бити током, то треба викликати майстра, який зробить обслуговування техніки.

Також відразу треба викликати майстрів, до прикладу, якщо щось сталося з насосом у свердловині.

В унітаз що тільки не наливають: і колу, і окріп, і засипають всілякі "Кроти", і оцет з содою. А чим найдивнішим у вашій пам'яті намагались пробити унітаз? І які можуть бути наслідки від усіх цих народних методів?

Кола нічим не допоможе. Від окропу взагалі може тріснути унітаз, бо він, зазвичай, кімнатної температури і якщо налити гарячу воду, то він може тріснути.

Оці "Кроти", засипки різні взагалі можуть зробити ще гірше, адже вони мають властивість кам'яніти. Найкращий варіант промивки або прочищення унітаза – це механічний спосіб. Є спеціальний інструмент, яким можна гарно почистити й пробити унітаз, і не буде у вас ніяких "пробок".



Як краще прочистити унітаз / Фото, надане 24 Каналу

Чи треба витрачати усі гроші світу на сантехніку, чи дорогі крани теж почнуть текти через рік?

За всі гроші світу, певно, буде якась дизайнерська сантехніка. Але, якщо взяти, до прикладу, середній клас змішувачів, то вони можуть добре служити довго і якісно.

Однак ключовий фактор – у якості води. Якщо вона буде дуже жорсткою, матиме багато кальцію, заліза чи інших подібних речовин, то навіть сантехніка за мільйон чи хоч золотий унітаз – все може протікати.

Якщо у домі чиста фільтрована вода, то навіть найдешевший змішувач зможе працювати багато років.

Які ремонтні роботи для сантехніків найгірші

Як сантехніки підвищують свою кваліфікацію? Є якісь курси для сантехніків чи нові знання передаються від досвідченіших фахівців? Або все ж таки відео на ютубі?

Я, наприклад, працюю з різними магазинами, які постачають нам матеріали. До них час від часу приїжджають постачальники, які проводять тренінги. Інколи їх можуть проводити й самі виробники. Вони можуть продемонструвати якісь новинки, показати, як правильно їх монтувати.

Звісно, ще є спілкування з колегами, один від одного також набираємося досвіду. Є також різні курси з сантехніки – і платні, і безплатні.

Але найголовніше – вчишся на власних помилках. Десь неправильно зробив, то вже переробляєш і вже розумієш, як його правильно монтувати.



Що не люблять робити сантехніки / Фото, надане 24 Каналу

Які ремонтні роботи для сантехніків найгірші, найнеулюбленіші й братися за них немає бажання?

Найгірше, що може бути, – це доробляти, переробляти або налаштовувати після інших. Жоден сантехнік не любить робити роботу після когось.

Найгірше – перероблювати після когось. Люди люблять казати, що їм інші майстри щось робили, але воно чомусь погано працює. Тоді вони питають, чи не могли б ми подивитися. І це найгірше.

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