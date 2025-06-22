Своїм досвідом з 24 Каналом поділилася Надія, яка власноруч робить ремонт у старій хатині. Вона розповіла, як реставрувала меблі 1970-х років та подарувала їм нове життя вже у сучасному інтер'єрі.

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Редизайн меблів своїми руками

Надія разом з чоловіком придбала стару хатину та почала робити ремонт своїми руками. Коли вона вперше побачила старий дерев'яний стіл, то зрозуміла, що немає сенсу купувати новий, адже цей був ідеальним. Гарна овальна форма, масивні ніжки та можливість розкласти його для вечері з родиною відразу підкупили серце Надії. Саме тоді вона вирішила відреставрувати старі меблі своїми руками.

Коли я це подумала, то не мала жодного уявлення, як правильно реставрувати меблі. Тоді я почала дивитися на YouTube та у TikTok відео, як відбувається редизайн меблів,

– пригадала Надія.



Стіл до редизайну / Фото, надане 24 Каналу

Важливо! Щоб усі меблі було легше реставрувати, краще відразу їх розібрати. Так, у стола слід відкрутити всі ніжки, а зі стільців – зняти сидіння.

Також у домі залишилися старі стільці, приблизно 1970-х років, які Надія також вирішила оновити, адже вони ідеально пасували до обіднього столу.



Стільці до редизайну / Фото, надане 24 Каналу

Так, на першому етапі редизайну слід зняти старе покриття за допомогою змивки фарби СП-7. Її потрібно нанести на меблі, накрити плівкою (для створення парового ефекту і легкого відшарування старого покриття) та залишити на 10 – 15 хвилин. Після цього покриття можна зняти звичайним шпателем.

Важливо! Змивку обов'язково потрібно наносити у рукавичках, аби суміш не потрапила на шкіру. Також Надія радить провітрювати приміщення, адже СП-7 має дуже різкий запах.

Якщо зі столом проблем не виникало, то змити фарбу зі стільців було набагато складніше. Надія зауважила, що вони округлі, з перетинками та тонкими ніжками, тому видалити старе покриття було не так легко, як зі столом.

Коли старе покриття вдалося повністю видалити, то варто ретельно оцінити стан меблів. Під фарбою чи лаком деякі пошкодження можуть здаватися непомітними, тому, знявши покриття, Надія відразу почала оглядати стіл та стільці.

Виявилось, що стільці в дуже хорошому стані, й деревина гарна. Звісно, треба було підбити цвяхи, але це дрібниці. Стіл же був у досить поганому стані, адже на ньому стояли вазони з квітами, вода з яких потрапляла на шпон. Через це з'явилася пліснява,

– поділилася Надія.

Однак дівчина не втратила свого запалу і продовжила реставрувати меблі. Наступним етапом стало шліфування. Для цього завдання Надія обрала спеціальну шліфувальну машинку з кругами на 60 і 80 зерном. Під час процесу усіх проблемних ділянок з пліснявою вдалося позбутися, а поверхня столу стала гладенькою.



Шліфування столу / Фото, надане 24 Каналу

Оскільки шпон столу у деяких місцях трохи здувся, то Надія за допомогою звичайного клею ПВА повернула йому оригінальний вигляд. Дівчина зауважила, що можна було піти й легшим шляхом та повністю замінити шпон, але вона прагнула зберегти автентичність стола.

До слова, якщо на меблях після шліфування стали помітні якісь тріщини чи пошкодження, то їх можна замазати спеціальною шпаклівкою для дерева. Коли вона повністю висохне, то поверхню слід зашліфувати, аби не було нерівностей.

Коли усі підготовчі роботи завершені, меблі готові до найочікуванішого етапу – фарбування. Для редизайну своїх меблів Надія обрала лакобейц.

Це покриття не перекриває структуру деревини, а тому всі прожилки видно. Крім того, я відразу розуміла, що стіл буде обідній, а тому буде часто розливатися вода, кава тощо, а лакобейц ніби створює ефект лакового покриття і плями вже не такі "страшні",

– додала дівчина.



Стіл після редизайну / Фото, надане 24 Каналу

Після того, як стіл та каркас стільців вже повністю були пофарбовані, то прийшла черга безпосередньо сидінь. Щоб перетягнути сидіння, знадобляться:

новий поролон,

нова тканина,

синтепон,

меблевий степлер та скоби.

Кожен стілець має сидіння з фанери, до якого кріпляться поролон та тканина. Щоб їх оновити, слід за допомогою плоскогубців видалити старі скоби та зняти тканину з поролоном.

Коли все старе покриття вже видалене, то за розмірами сидіння слід вирізати новий поролон, обтягнути його синтепоном, щоб на сидіннях потім не було зайвих складок та ямок, а вже після – натягнути тканину.

Стільці до та після редизайну: порівняйте фото

Надія зауважила, що оновлювала меблі взимку, тому інколи приміщення доводилося завчасно опалювати, адже при низьких температурах лакобейц міг розтікатися і не застигати. Влітку ж таких проблем виникнути не повинно.

Стіл до редизайну та після: порівняйте фото

Стільці та стіл після редизайну – топ! Нещодавно приходили рідні на входини, і вони навіть не здогадалися, що це ті самі меблі, які стояли колись у бабусі, а думали, що ми придбали нові,

– розповіла Надія.

Крім того, відреставрувати стільці виявилося набагато дешевше, аніж купувати нові. Так, на відновлення та редизайн 4 стільців витратила близько 2300 гривень.

До слова, раніше Надія розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, як правильно перефарбувати плитку. Дівчина поділилася власним досвідом та лайфхаками, як правильно підійти до цього процесу.