Своим опытом с 24 Каналом поделилась Надежда, которая собственноручно делает ремонт в старом доме. Она рассказала, как реставрировала мебель 1970-х годов и подарила им новую жизнь уже в современном интерьере.

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Редизайн мебели своими руками

Надежда вместе с мужем приобрела старую хижину и начала делать ремонт своими руками. Когда она впервые увидела старый деревянный стол, то поняла, что нет смысла покупать новый, ведь этот был идеальным. Хорошая овальная форма, массивные ножки и возможность разложить его для ужина с семьей сразу подкупили сердце Надежды. Именно тогда она решила отреставрировать старую мебель своими руками.

Когда я это подумала, то не имела никакого представления, как правильно реставрировать мебель. Тогда я начала смотреть на YouTube и в TikTok видео, как происходит редизайн мебели,

– вспомнила Надежда.



Стол до редизайна / Фото, предоставлено 24 Каналу

Важно! Чтобы всю мебель было легче реставрировать, лучше сразу ее разобрать. Так, у стола следует открутить все ножки, а со стульев – снять сиденья.

Также в доме остались старые стулья, примерно 1970-х годов, которые Надежда также решила обновить, ведь они идеально подходили к обеденному столу.



Стулья до редизайна / Фото, предоставлено 24 Каналу

Так, на первом этапе редизайна следует снять старое покрытие с помощью смывки краски СП-7. Ее нужно нанести на мебель, накрыть пленкой (для создания парового эффекта и легкого отслоения старого покрытия) и оставить на 10 – 15 минут. После этого покрытие можно снять обычным шпателем.

Важно! Смывку обязательно нужно наносить в перчатках, чтобы смесь не попала на кожу. Также Надежда советует проветривать помещение, ведь СП-7 имеет очень резкий запах.

Если со столом проблем не возникало, то смыть краску со стульев было гораздо сложнее. Надежда заметила, что они округлые, с перепонками и тонкими ножками, поэтому удалить старое покрытие было не так легко, как со столом.

Когда старое покрытие удалось полностью удалить, то стоит тщательно оценить состояние мебели. Под краской или лаком некоторые повреждения могут казаться незаметными, поэтому, сняв покрытие, Надежда сразу начала осматривать стол и стулья.

Оказалось, что стулья в очень хорошем состоянии, и древесина хорошая. Конечно, надо было подбить гвозди, но это мелочи. Стол же был в довольно плохом состоянии, ведь на нем стояли вазоны с цветами, вода из которых попадала на шпон. Из-за этого появилась плесень,

– поделилась Надежда.

Однако девушка не потеряла своего запала и продолжила реставрировать мебель. Следующим этапом стала шлифовка. Для этой задачи Надежда выбрала специальную шлифовальную машинку с кругами на 60 и 80 зерном. Во время процесса от всех проблемных участков с плесенью удалось избавиться, а поверхность стола стала гладкой и блестящей.



Шлифовка стола / Фото, предоставлено 24 Каналу

Поскольку шпон стола в некоторых местах немного вздулся, то Надежда с помощью обычного клея ПВА вернула ему оригинальный вид. Девушка заметила, что можно было пойти и более легким путем и полностью заменить шпон, но она стремилась сохранить аутентичность стола.

К слову, если на мебели после шлифовки стали заметны какие-то трещины или повреждения, то их можно замазать специальной шпаклевкой для дерева. Когда она полностью высохнет, то поверхность следует зашлифовать, чтобы не было неровностей.

Когда все подготовительные работы завершены, мебель готова к самому ожидаемому этапу – покраски. Для редизайна своей мебели Надежда выбрала лакобейц.

Это покрытие не перекрывает структуру древесины, а потому все прожилки видно. Кроме того, я сразу понимала, что стол будет обеденный, а потому будет часто разливаться вода, кофе и т.д., а лакобейц будто создает эффект лакового покрытия и пятна уже не такие "страшные",

– добавила девушка.



Стол после редизайна / Фото, предоставлено 24 Каналу

После того, как стол и каркас стульев уже полностью были окрашены, то пришла очередь непосредственно сидений. Чтобы перетянуть сиденья, понадобятся:

новый поролон,

новая ткань,

синтепон,

мебельный степлер и скобы.

Каждый стул имеет сиденье из фанеры, к которому крепятся поролон и ткань. Чтобы их обновить, следует с помощью плоскогубцев удалить старые скобы и снять ткань с поролоном.

Когда все старое покрытие уже удалено, то по размерам сиденья следует вырезать новый поролон, обтянуть его синтепоном, чтобы на сиденьях потом не было лишних складок и ямок, а уже после – натянуть ткань.

Стулья до и после редизайна: сравните фото

Надежда заметила, что обновляла мебель зимой, поэтому иногда помещение приходилось заблаговременно отапливать, ведь при низких температурах лакобейц мог растекаться и не застывать. Летом же таких проблем возникнуть не должно.

Стол до редизайна и после: сравните фото

Стулья и стол после редизайна – топ! Недавно приходили родные на вход, и они даже не догадались, что это та самая мебель, которая стояла когда-то у бабушки, а думали, что мы приобрели новую,

– рассказала Надежда.

Кроме того, отреставрировать стулья оказалось гораздо дешевле, чем покупать новые. Так, на восстановление и редизайн 4 стульев потратила около 2300 гривен.

К слову, ранее Надежда рассказала в интервью 24 Каналу, как правильно перекрасить плитку. Девушка поделилась собственным опытом и лайфхаками, как правильно подойти к этому процессу.