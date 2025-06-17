Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, один из самых креативных и одновременно бюджетных способов добавить к своему пространству характер – создать столик из обычной оцинкованной ванны. Как воплотить такой проект в жизнь, рассказываем далее.

К теме Идеальный вариант на лето: как сделать стильные уличные кресла своими руками

Как собрать столик из ванны

Первым шагом подготовьте ванну – помойте, просушите и, при необходимости, обработайте антикоррозийным средством.

Далее прикрепите ножки – определите место для крепления и зафиксируйте их на дне ванны шурупами.

Как выглядит столик из ванной: смотрите видео

Теперь сделайте столешницу – она должна быть достаточно большой, чтобы перекрывать отверстие ванны. Лучше всего, чтобы она была съемная, для удобного доступа к вещам внутри. Также можете добавить ручки или петли, чтобы было удобно открывать верх.

После этого украсьте свое изделие – покрасьте, добавьте трафареты, обтяните тканью или оставьте естественную текстуру ванны.

В результате вы получите бюджетную альтернативу дорогим дизайнерским столикам и создадите уникальный предмет интерьера, который будет отражать ваш стиль.

Кстати, многим вещам дома можно дать вторую жизнь. К примеру, контейнеры для рассады можно превратить в стильный декор.