Как объясняют специалисты по дизайну, причина кроется не в самом дереве, а в защитном покрытии. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на блог Martha Stewart.

Как убрать оранжевый тон с деревянной мебели?

Лаки, шеллак и полиуретан с годами окисляются под воздействием кислорода и ультрафиолетового излучения. Именно этот процесс и придает поверхности характерный "желтый" или оранжевый тон. Хотя в классических интерьерах такой эффект может выглядеть уютно, в минималистичных и современных пространствах он часто диссонирует с общей стилистикой.

Впрочем, полная реставрация – не единственный выход. Существуют способы обновить вид мебели без радикального вмешательства. Одним из самых простых решений является использование голубовато-зеленого тонера. Как объясняет AOL, говорится не о покраске, а о коррекции цвета.

Как это работает? Холодный оттенок нейтрализует теплый оранжевый налет, делая древесину визуально более естественной и "свежей".

Для этого поверхность слегка зашлифовывают, очищают от пыли, наносят тонкий слой тонера и после высыхания закрепляют результат прозрачным лаком на водной основе, который не желтеет со временем.



Как убрать оранжевый тон с деревянной мебели / Фото Unsplash

Что еще можно сделать?

Для тех, кто стремится к более кардинальному обновлению, подойдет метод полного осветления древесины. Он требует больше времени и усилий, но результат может сравниться с профессиональной реставрацией. Поверхность очищают, шлифуют в несколько этапов, при необходимости удаляют темные пятна, а затем применяют специальный отбеливатель для дерева, который устраняет теплые пигменты.

После нейтрализации реакции и высыхания древесину покрывают водорастворимым финишным лаком. В итоге мебель сохраняет естественную текстуру, но лишается застарелого "медового" оттенка.

