На первый взгляд кажется, что это просто забытый кусок мусора, но на самом деле – это сообразительный способ заставить двери закрываться самостоятельно, передает 24 Канал со ссылкой на House and Digest.

Как сделать автоматический доводчик из пластиковой бутылки?

Этот метод не позволяет домашним животным выскальзывать, предотвращает то, чтобы дети оставляли дверь открытой, и помогает поддерживать температуру в помещении, ведь двери закрываются каждый раз, когда кто-то проходит. Не все двери оборудованы стандартным доводчиком, а те, что имеют пружинный или гидравлический механизм, со временем теряют функциональность. Заменить его может быть дорого или неудобно – поэтому простое решение с пластиковой бутылкой набирает популярность. Все, что нужно для этого проекта пластиковая бутылка, молоток, отрезок нейлоновой веревки и винт, чтобы закрепить конструкцию.

Сначала наполните пустую пластиковую бутылку водой, чтобы придать ей нужный вес. Затем сделайте в крышке небольшое отверстие, чтобы пропустить веревку. Удобнее всего это сделать, нагрев кончик винта или гвоздя над пламенем. Когда металл нагреется, возьмите его плоскогубцами для безопасности и осторожно продавите сквозь пластиковую крышку.

Можно также оставить крышку на месте и завязать узел под горлышком бутылки, но если хотите, чтобы вес распределялся естественнее, лучше протянуть веревку просто сквозь бутылку и закрепить ее узлом.

Далее с помощью молотка вкрутите винт прямо над дверью – посередине. Привяжите другой конец веревки к винту, надежно закрепив. Бутылка должна висеть свободно и не касаться дверной рамы.

Когда все готово, система работает: каждый раз, когда кто-то открывает дверь, вес бутылки мягко тянет ее обратно и закрывает. Простой, но эффективный механизм, который почти не уступает покупному доводчику.

Как замаскировать "некрасивые" места на стенах?

В каждом доме есть мелкие недостатки – царапины, розетки или термостат, портящие вид. Пользовательница TikTok показала простой способ спрятать их. Нужно взять две одинаковые рамки, соединить их петлями – и получатся "дверцы", открывающиеся, как книжка. Внутри можно разместить фото или рисунок, а конструкцию прикрепить к стене клейкими полосками, чтобы она закрывала неприглядное место, но оставляла доступ к нему. Еще один способ – замаскировать недостатки стопкой книг, журналов или декоративных коробок. Они отвлекают внимание и добавляют интерьеру стиля.