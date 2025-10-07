На перший погляд видається, що це просто забутий шматок сміття, але насправді – це кмітливий спосіб змусити двері зачинятися самостійно, передає 24 Канал із посиланням на House and Digest.

Дивіться також Без хімії: як та чим попрати подушки, щоб вони були мов у готелі

Як зробити автоматичний доводчик із пластикової пляшки?

Цей метод не дозволяє домашнім тваринам вислизати, запобігає тому, щоб діти залишали двері відчиненими, і допомагає підтримувати температуру в приміщенні, адже двері зачиняються щоразу, коли хтось проходить. Не всі двері обладнані стандартним доводчиком, а ті, що мають пружинний або гідравлічний механізм, з часом втрачають функціональність. Замінити його може бути дорого або незручно – тому просте рішення з пластиковою пляшкою набирає популярності. Усе, що потрібно для цього проєкту пластикова пляшка, молоток, відрізок нейлонової мотузки та гвинт, щоб закріпити конструкцію.

Спочатку наповніть порожню пластикову пляшку водою, щоб надати їй потрібної ваги. Потім зробіть у кришці невеликий отвір, щоб пропустити мотузку. Найзручніше це зробити, нагрівши кінчик гвинта або цвяха над полум'ям. Коли метал нагріється, візьміть його плоскогубцями для безпеки й обережно протисніть крізь пластикову кришку.

Можна також залишити кришку на місці та зав'язати вузол під шийкою пляшки, але якщо хочете, щоб вага розподілялася природніше, краще протягнути мотузку просто крізь пляшку та закріпити її вузлом.

Далі за допомогою молотка вкрутіть гвинт просто над дверима – посередині. Прив'яжіть інший кінець мотузки до гвинта, надійно закріпивши. Пляшка має висіти вільно й не торкатися дверної рами.

Коли все готово, система працює: щоразу, коли хтось відчиняє двері, вага пляшки м'яко тягне їх назад і зачиняє. Простий, але ефективний механізм, який майже не поступається покупному доводчику.

Як повторити цей лайфхак вдома: дивіться відео

Як замаскувати "негарні" місця на стінах?

У кожному домі є дрібні недоліки – подряпини, розетки чи термостат, що псують вигляд. Користувачка TikTok показала простий спосіб сховати їх. Потрібно взяти дві однакові рамки, з'єднати їх петлями – і вийдуть "дверцята", що відкриваються, наче книжка. Усередині можна розмістити фото чи малюнок, а конструкцію прикріпити до стіни клейкими смужками, щоб вона закривала непривабливе місце, але залишала доступ до нього. Ще один спосіб – замаскувати недоліки стопкою книжок, журналів чи декоративних коробок. Вони відволікають увагу й додають інтер'єру стилю.