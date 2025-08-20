Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, кілька невеликих змін можуть створити враження, що дім не працює проти вас, коли ви намагаєтеся підтримувати порядок. Які корисні звички варто спробувати впровадити у своє життя, аби прибирання не було таким виснажливим, розповідаємо далі.

Як полегшити прибирання вдома?

Розхламлення

Розхламлення – це вирішальний перший крок до того, щоб зробити дім легшим для прибирання. Чим менше у вас речей, тим менше їх доведеться прибирати.

Зберігайте засоби для чищення в легкодоступних місцях

Зберігання відповідних засобів для чищення поблизу місць, де ви будете їх використовувати, може усунути незручності, коли вам потрібно швидко прибрати.

Придбайте очищувач повітря

Одне просте рішення, яке може допомогти впоратися з надлишком пилу, – це очищувач повітря. Він може суттєво зменшити кількість пилу у домі та частоту витирання поверхонь.

Маленькі звички підтримують чистоту / Фото Freepik

Інвестуйте в робота-пилососа

Ще один прилад, який може зменшити навантаження по дому, – це робот-пилосос. Вони можуть заощадити час на прибиранні практично без додаткових зусиль.

Знайдіть місця для всіх речей

Кожній речі має бути призначене місце для зберігання. Тоді під час прибирання легко визначити, куди що потрібно подіти.

Робіть швидке прибирання щодня

Включення реалістичного обсягу щоденного прибирання у розпорядок дня допоможе контролювати безлад та не створювати вдома хаос, що потребує тривалого прибирання.

