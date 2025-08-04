Що не слід витирати паперовим рушником у домі – повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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Що не можна витирати паперовими рушниками?

Електронні екрани

Паперовий рушник залишає ворсинки та дрібні подряпини на екранах телевізора, ноутбуці чи мобільних телефонах. Краще використовувати спеціальні серветки з мікрофібри, які не будуть залишати подряпини.

Дерев'яні поверхні

Витирати пил з дерев'яних поверхонь паперовим рушником – не найкраща ідея. Він просто переміщує пил, а часточки рушника можуть залишатися у волокнах деревини. Краще використовувати спеціальні серветки для прибирання.

Вікна і дзеркала

Часто можна побачити, як вікна та дзеркала витирають паперовими рушниками. Однак, скільки б не довелося терти дзеркало, на ньому однаково залишаться ворсинки. Для очищення таких поверхонь слід використовувати спеціальні скребки та серветки з мікрофібри.



Що не можна витирати паперовими рушниками / Фото Unsplash

Нержавіюча сталь

Паперові рушники можуть подряпати декоративні елементи з нержавіючої сталі. Особливо – якщо терти проти волокон сталі. Для полірування такого матеріалу краще використовувати ганчірки з бавовни чи мікрофібри.

Розписаний вручну посуд та склянки

Розписаний вручну посуд дуже делікатний. Його у жодному разі не можна мити в посудомийці та витирати паперовими рушниками, адже це може залишити подряпини чи навіть видалити часточки фарби. Натомість слід використовувати бавовняний рушник.

Шкіра

Шкіряні меблі не рекомендують витирати паперовими рушниками. Звісно, серветками можна швидко прибрати вологу пляму чи жир, проте для чищення та повноцінного прибирання слід використовувати спеціальні тканини.

Раніше у мережі поділилися, як можна зробити засіб для миття вікон своїми руками. Для ефективного розчину знадобиться лише оцет, вода та засіб для миття посуду.