Что не следует вытирать бумажным полотенцем в доме – сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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Что нельзя вытирать бумажными полотенцами?

Электронные экраны

Бумажное полотенце оставляет ворсинки и мелкие царапины на экранах телевизора, ноутбуке или мобильных телефонах. Лучше использовать специальные салфетки из микрофибры, которые не будут оставлять царапины.

Деревянные поверхности

Вытирать пыль с деревянных поверхностей бумажным полотенцем – не лучшая идея. Оно просто перемещает пыль, а частички полотенца могут оставаться в волокнах древесины. Лучше использовать специальные салфетки для уборки.

Окна и зеркала

Часто можно увидеть, как окна и зеркала вытирают бумажными полотенцами. Однако, сколько бы не пришлось тереть зеркало, на нем все равно останутся ворсинки. Для очистки таких поверхностей следует использовать специальные скребки и салфетки из микрофибры.



Что нельзя вытирать бумажными полотенцами / Фото Unsplash

Нержавеющая сталь

Бумажные полотенца могут поцарапать декоративные элементы из нержавеющей стали. Особенно – если тереть против волокон стали. Для полировки такого материала лучше использовать тряпки из хлопка или микрофибры.

Расписанная вручную посуда и стаканы

Расписанная вручную посуда очень деликатная. Ее ни в коем случае нельзя мыть в посудомойке и вытирать бумажными полотенцами, ведь это может оставить царапины или даже удалить частицы краски. Вместо этого следует использовать хлопчатобумажное полотенце.

Кожа

Кожаную мебель не рекомендуют вытирать бумажными полотенцами. Конечно, салфетками можно быстро убрать влажное пятно или жир, однако для чистки и полноценной уборки следует использовать специальные ткани.

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