Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, чтобы посуда действительно сияла чистотой, нужно знать несколько важных правил: от правильного размещения столовых приборов до выбора моющих средств и ухода за самой машиной. Как избежать типичных ошибок, рассказываем далее.

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С чего начать: моющее средство и инструкция

Прежде всего – внимательно прочитайте инструкцию к вашей модели посудомоечной машины. Производители часто указывают особенности загрузки, температурные режимы и предостережения.

Также стоит советует инвестировать в качественное моющее средство.

Еще один полезный ход – ополаскиватель. Он помогает каплям воды скатываться с посуды, предотвращает образование разводов и ускоряет высыхание.

Как правильно загружать столовые приборы?

Одна из самых распространенных дилемм: должны ли вилки, ложки и ножи смотреть вверх или вниз?

Эксперты рекомендуют размещать столовые приборы ручками вверх, а острыми частями вниз. Это не только безопаснее (особенно если в доме есть дети), но и гигиеничнее. Так вы не касаетесь рабочих поверхностей руками, когда вынимаете посуду.

Еще один совет – не кладите все ложки вместе: они могут слипнуться и плохо вымыться. Смешивайте типы принадлежностей в корзине.

Ножи, серебро и дорогая посуда

Кухонные ножи (кроме ножей для масла) лучше мыть вручную. Постоянное мытье в посудомоечной машине притупляет лезвие.

Посеребренные приборы одновременно можно мыть в машине, если используете деликатное моющее средство и размещаете их отдельно.

Зато фарфор и старинные тарелки стоит мыть вручную, особенно если на них есть роспись или позолота.

К слову, об этом мало кто знает, но есть отдельная функция посудомоечной машины, которая помогает легко мыть бокалы.