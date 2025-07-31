Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, на самом деле вам не нужны дорогие средства или профессиональное оборудование. Вы можете сделать эффективное средство для мытья окон собственноручно – из простых ингредиентов, которые, вероятно, уже есть у вас на кухне. Что для этого понадобится, рассказываем далее.
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Смешайте ингредиенты
Налейте в бутылку с распылителем уксус (или лимонный сок), добавьте жидкое средство для посуды и воду. Энергично встряхните бутылку, чтобы все хорошо перемешалось.
Добавьте аромат (опционально)
Чтобы нейтрализовать резкий запах уксуса, добавьте в смесь эфирное масло – например, мятное, лаванды или чайного дерева.
Нанесите и протрите
Опрыскайте стеклянную поверхность средством, а затем вытрите ее микрофиброй или замшевой салфеткой до блеска.
К слову, не всегда дело в средстве для мытья окон. Иногда это трудно сделать физически, поэтому стоит разобраться, как легко помыть окна на высоком этаже.