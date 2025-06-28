На стеклах, рамах и подоконниках обычно остаются следы пыли, краски, монтажной пены, строительного клея и других загрязнений. Важно не только сделать окна чистыми, но и не повредить поверхности. Как действовать правильно, рассказывает 24 Канал.

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Снимите пыль и грязь

Сначала осторожно удалите крупную пыль и строительный мусор с подоконников, рамы, фурнитуры и откосов. Для этого воспользуйтесь щеткой или пылесосом с насадкой для узких щелей. Не спешите мыть стекло водой – абразивные частицы пыли могут оставить царапины.

Удалите следы строительных материалов

Чаще всего на окнах после ремонта остаются:

краска – снимается пластиковым скребком или специальным средством для очистки стекла.

монтажная пена – удаляется только после полного затвердевания. Сначала срежьте лишнее ножом, затем обработайте пятно средством для удаления монтажной пены.

строительный клей или герметик – лучше всего снимаются механически, затем обрабатываются мягким растворителем.

Будьте внимательны – не используйте металлические инструменты или жесткие губки. Они могут поцарапать стекло и пластиковую раму.

Окна после ремонта следует тщательно очистить / Фото Freepik

Помойте рамы и откосы

Рамы стоит протереть мягкой тряпкой, смоченной в воде с мыльным раствором. Если это пластиковые рамы – избегайте хлорсодержащих средств. Они могут обесцветить материал.

Помойте стекло

Сначала нанесите мыльный раствор на стекло, дайте ему подействовать несколько минут. Затем протрите микрофибровой тряпкой. Остатки воды удобно убрать резиновой щеткой для окон – двигайте ею сверху вниз, вытирая край после каждого прохода.

Для блеска можно использовать смесь воды и уксуса (в пропорции 1:1) или спиртовой раствор – он быстрее испаряется и не оставляет разводов.

Завершающее протирание

Когда стекло уже чистое, протрите сухой микрофиброй или специальным бумажным полотенцем для стекла. Это уберет остатки влаги и придаст поверхности блеск.

Кстати, для хорошего вида окон важно также правильно и безопасно почистить жалюзи.