Особенно это касается пола, который больше всего страдает от загрязнения. Проверенные способы, как быстро, безопасно и эффективно отмыть пол после ремонта, с учетом типа покрытия, рассказывает 24 Канал.

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Начните с сухой уборки

Первый шаг – удалить пыль и мусор. Соберите крупные остатки вручную или пылесосом, подметите пол мягкой щеткой, чтобы не поцарапать поверхность.

Повторите процедуру дважды – после первого сбора пыли обычно остается еще один тонкий слой, который нужно собрать.

Используйте воду с мягким моющим средством

Для базовой влажной уборки подойдет теплая вода с добавлением нейтрального моющего средства (например, для мытья посуды или специального средства для полов).

Используйте две емкости – одну с мыльной водой, другую с чистой для полоскания швабры.

Меняйте воду часто, иначе просто размажете грязь по полу.

Швабра должна быть хорошо отжатой – избыток воды может повредить ламинат, паркет или деревянный пол.

После ремонта на полу может оставаться много грязи / Фото Freepik

Как убрать остатки строительных материалов

Если это цементная или шпаклевочная пыль, после сухой уборки протрите пол несколько раз водой с уксусом (1:5) или специальными средствами для уборки после ремонта. Хорошо работают средства с пометкой "антипыль".

Когда же речь идет о пятнах краски, их можно смыть влажной тряпкой или спиртовым раствором. Засохшие пятна следует осторожно соскоблить пластиковым шпателем или смочить и снять через 10 – 15 минут.

В то же время если приходится работать с клеем или монтажной пеной, поможет специальный растворитель или мягкий ацетон. Для деликатных полов попробуйте растительное масло: нанесите, подождите, сотрите.

Также избегайте сильных химикатов на ламинате, паркете, линолеуме – они могут повредить покрытие или оставить пятна.

Советы для лучшего результата

Мытье пола после ремонта – это не просто дело чистоты, а важный этап защиты вашего интерьера. В зависимости от типа покрытия и характера загрязнения, подбирайте мягкие, но эффективные методы. И помните: главное – не спешить и не тереть абразивами.

Вместо этого используйте микрофибру – она лучше собирает остаточную пыль и не оставляет ворса.

Кроме того, не смешивайте различные средства в одном ведре – это может испортить поверхность. Если сомневаетесь, протестируйте средство на незаметном участке.

Тщательная поэтапная уборка сохранит ваш пол красивым и без повреждений на долгие годы.

Кстати, если вам нужно отмыть пол после ремонта, учтите, что есть время, когда этого нельзя делать.