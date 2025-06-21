Особливо це стосується підлоги, яка чи не найбільше страждає від забруднення. Перевірені способи, як швидко, безпечно та ефективно відмити підлогу після ремонту, з урахуванням типу покриття, розповідає 24 Канал.

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Почніть із сухого прибирання

Перший крок – видалити пил і сміття. Зберіть великі залишки вручну або пилососом, підметіть підлогу м’якою щіткою, щоб не подряпати поверхню.

Повторіть процедуру двічі – після першого збору пилу зазвичай залишається ще один тонкий шар, який потрібно зібрати.

Використовуйте воду з м’яким мийним засобом

Для базового вологого прибирання підійде тепла вода з додаванням нейтрального мийного засобу (наприклад, для миття посуду або спеціального засобу для підлог).

Використовуйте дві ємності – одну з мильною водою, іншу з чистою для полоскання швабри.

Міняйте воду часто, інакше просто розмажете бруд по підлозі.

Швабра має бути добре віджатою – надлишок води може пошкодити ламінат, паркет або дерев’яну підлогу.

Після ремонту на підлозі може залишатись багато бруду / Фото Freepik

Як прибрати залишки будівельних матеріалів

Якщо це цементний або шпаклювальний пил, після сухого прибирання протріть підлогу кілька разів водою з оцтом (1:5) або спеціальними засобами для прибирання після ремонту. Добре працюють засоби з позначкою "антипил".

Коли ж йдеться про плями фарби, їх можна змити вологою ганчіркою або спиртовим розчином. Засохлі плями варто обережно зішкребти пластиковим шпателем або змочити й зняти через 10 – 15 хвилин.

Водночас якщо доводиться працювати з клеєм або монтажною піною, допоможе спеціальний розчинник або м’який ацетон. Для делікатних підлог спробуйте рослинну олію: нанесіть, зачекайте, зітріть.

Також уникайте сильних хімікатів на ламінаті, паркеті, лінолеумі – вони можуть пошкодити покриття або залишити плями.

Поради для кращого результату

Миття підлоги після ремонту – це не просто справа чистоти, а важливий етап захисту вашого інтер’єру. Залежно від типу покриття та характеру забруднення, підбирайте м’які, але ефективні методи. І пам’ятайте: головне – не поспішати та не терти абразивами.

Натомість використовуйте мікрофібру – вона краще збирає залишковий пил і не лишає ворсу.

Крім того, не змішуйте різні засоби в одному відрі – це може зіпсувати поверхню. Якщо сумніваєтесь, протестуйте засіб на непомітній ділянці.

Ретельне поетапне прибирання збереже вашу підлогу красивою і без пошкоджень на довгі роки.

До речі, якщо вам потрібно відмити підлогу після ремонту, врахуйте, що є час, коли цього не можна робити.