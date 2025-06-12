Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, неправильне чищення, надмірна кількість вологи чи використання агресивних засобів можуть призвести до деформацій, подряпин і втрати блиску. Яких звичок слід позбутися, щоб зберегти дерев’яну підлогу у відмінному стані на довгі роки, розповідаємо далі.

До теми Пилососити чи підмітати спершу: відповідь вас здивує

Надмір води

Найпоширеніша помилка – миття підлоги занадто мокрою шваброю. Деревина є пористим матеріалом, тому вбирає вологу. Згодом це може призвести до деформації, набухання й навіть утворення плісняви. Замість цього використовуйте злегка зволожену швабру з мікрофібри та м’який мийний засіб.

Традиційні швабри

Стара швабра затримує занадто багато вологи. Те саме стосується парових швабр, якщо вони надто зволожують поверхню. Експерти радять використовувати плоскі мікрофіброві швабри, які дозволяють контролювати кількість рідини.

Засоби з аміаком та відбілювачем

Агресивні хімічні речовини можуть роз’їдати захисне покриття деревини, призводячи до знебарвлення, потьмяніння та вразливості до подряпин.

Дерево потребує спеціального догляду / Фото Freepik

Оцет

Попри популярність оцту як натурального мийного засобу, він має високу кислотність, яка з часом руйнує захисне покриття дерев’яної підлоги.

Натомість оберіть засоби з нейтральним pH або м’яке мило, розведене водою.

Абразивні засоби для миття

Сталеві щітки або жорсткі губки можуть залишити глибокі подряпини, які важко усунути. Вони не призначені для делікатної поверхні паркету.

Для очищення краще використовувати м’які тканини або швабри з мікрофібри.

Віск для підлоги

Багато засобів для блиску містять віск, який з часом жовтіє і потребує агресивного очищення для видалення. Таке очищення пошкоджує деревину.

Краще зберігати блиск за допомогою регулярного делікатного прибирання й сухого полірування мікрофіброю.

До слова, щоб підлога довше виглядала доглянутою та охайною, краще уникати у щоденному побуті деяких кольорів покриття.