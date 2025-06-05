Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, часто немає потреби поєднувати обидва методи – достатньо одного, якщо використовувати його правильно. Як же в результаті прибирати підлогу найкраще, розповідаємо далі.

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Чи обов’язково поєднувати підмітання та пилосос

Якщо ви використовуєте якісний пилосос разом зі шваброю, цього вже може бути достатньо для щоденного догляду за підлогою. Віник має свої обмеження – легкий пил під час підмітання може розлітатися й осідати знову, а зібрати його повністю в совок буває складно.

Однак у вузьких просторах – щілинах, кутах, під меблями – віник або мітла можуть бути ефективнішими. Якщо ваш пилосос не має спеціальних насадок, мітла може допомогти швидше впоратися з такими зонами. У цьому разі можна обрати поетапний підхід: спочатку підмітати, потім пилососити, а далі – мити підлогу.

Коли підмітання не варто використовувати самостійно

Підмітання може бути корисним лише для невеликих локальних завдань – наприклад, якщо ви розсипали пластівці чи борошно на кухні. Але загалом віник не справляється з килимами чи м’якими поверхнями.

На додаток спроба змести сміття з килима часто має протилежний ефект – воно заплутується в ворсі, а не видаляється. Тому повноцінне прибирання підлоги має включати хоча б пилосос.

Віник також має свої переваги / Фото Freepik

У яких випадках підмітання – доцільний крок перед пилососом

Деякі господарі надають перевагу спочатку підмести під меблями або біля плінтусів – там, де пил часто накопичується і не завжди помітний. Особливо це стосується шерсті тварин чи тонкого пилу, який зручно збирати за допомогою спеціальних сухих серветок або мітли з мікрофібри.

Підмітання також варто використати, коли потрібно зібрати великі шматки сміття чи бруду, які можуть забити пилосос. Після того, як сміття осіло, пилосос допоможе очистити рештки, зробивши підлогу по-справжньому чистою.

Коли та як мити підлогу

Миття завжди має бути останнім етапом. Мити підлогу до того, як ви зібрали пил і сміття – це розносити бруд по поверхні.

Для кращого результату експерти навіть рекомендують так званий метод "сендвіча": спочатку пилосос, потім миття, а після висихання – ще раз пилосос, щоб зібрати залишки, які могли з’явитися після вологого прибирання. Це не обов’язково, але для ідеальної чистоти – ефективно.

Додамо, для того, щоб підлога була завжди чистою, є маленька хитрість, яка дозволяє вимити її до блиску.