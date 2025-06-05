Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, часто нет необходимости сочетать оба метода – достаточно одного, если использовать его правильно. Как же в итоге убирать пол лучше всего, рассказываем далее.

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Обязательно ли совмещать подметание и пылесос

Если вы используете качественный пылесос вместе со шваброй, этого уже может быть достаточно для ежедневного ухода за полом. Веник имеет свои ограничения – легкая пыль во время подметания может разлетаться и оседать снова, а собрать ее полностью в совок бывает сложно.

Однако в узких пространствах – щелях, углах, под мебелью – веник или метла могут быть эффективнее. Если ваш пылесос не имеет специальных насадок, метла может помочь быстрее справиться с такими зонами. В этом случае можно выбрать поэтапный подход: сначала подметать, потом пылесосить, а дальше – мыть пол.

Когда подметание не стоит использовать самостоятельно

Подметание может быть полезным только для небольших локальных задач – например, если вы рассыпали хлопья или муку на кухне. Но в целом веник не справляется с коврами или мягкими поверхностями.

В дополнение попытка смести мусор с ковра часто имеет противоположный эффект – он запутывается в ворсе, а не удаляется. Поэтому полноценная уборка пола должна включать хотя бы пылесос.

Веник также имеет свои преимущества / Фото Freepik

В каких случаях подметание – целесообразный шаг перед пылесосом

Некоторые хозяева предпочитают сначала подмести под мебелью или у плинтусов – там, где пыль часто накапливается и не всегда заметна. Особенно это касается шерсти животных или тонкой пыли, которую удобно собирать с помощью специальных сухих салфеток или метлы из микрофибры.

Подметание также стоит использовать, когда нужно собрать большие куски мусора или грязи, которые могут забить пылесос. После того, как мусор осел, пылесос поможет очистить остатки, сделав пол по-настоящему чистым.

Когда и как мыть пол

Мытье всегда должно быть последним этапом. Мыть пол до того, как вы собрали пыль и мусор – это разносить грязь по поверхности.

Для лучшего результата эксперты даже рекомендуют так называемый метод "сэндвича": сначала пылесос, потом мытье, а после высыхания – еще раз пылесос, чтобы собрать остатки, которые могли появиться после влажной уборки. Это не обязательно, но для идеальной чистоты – эффективно.

Добавим, для того, чтобы пол был всегда чистым, есть маленькая хитрость, которая позволяет вымыть его до блеска.