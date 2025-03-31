Однак, щоб підлога була справді чистою, а прибирання ефективним, важливо знати секрети прибирання. Яка хитрість допоможе завжди мати чисте покриття, розповідає 24 Канал.

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Який секрет допоможе підтримувати чистоту підлоги

Якщо ви миєте підлогу тільки шваброю, вона ніколи не буде ідеально чистою.

Щоб досягнути цього результату, слід спочатку добре пропилососити підлогу. Далі слід взяти щітку та будь-який засіб для миття підлоги.

Тепер усю підлогу варто гарно вимити за допомогою щітки та мийного засобу. Особливу увагу слід звертати на важкодоступні місця – під шафами, ліжками та іншими меблями.

Як вимити підлогу до блиску: дивіться відео

Коли уся підлога буде вимити, необхідно протерти її шваброю з чистою водою, щоб зібрати залишки мийного засобу.

Звісно, мити таким чином підлогу кожного разу не треба. Достатньо проводити глибоке прибирання раз на кілька місяців, щоб покриття залишалось чистим та доглянути.

До слова, миючи підлогу, важливо враховувати те, з якого матеріалу вона зроблена. До прикладу, для очищення дерев'яної підлоги рекомендується використовувати м’які мийні засоби й мінімум вологи, уникаючи абразивів.