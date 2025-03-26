Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, хоча здається, що часу на все не вистачає, існує один універсальний засіб, який може полегшити прибирання – звичайна зубна паста. Як її використовувати, розповідаємо далі.

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Чому зубна паста ефективна для чищення

Зубна паста містить абразиви, які допомагають підтримувати чистоту зубів, але водночас достатньо м’які, щоб не пошкоджувати поверхні. Це робить її ідеальним засобом для видалення плям та забруднень у будинку.

Однак перед тим як почати, важливо вибрати правильну зубну пасту. Найкраще підходить звичайна біла паста без відбілювачів, кольорових добавок чи гелевої текстури.

Як використовувати зубну пасту для прибирання: дивіться відео

Що вдома можна очистити зубною пастою

Мідні деталі. Нанесіть зубну пасту на суху тканину, втирайте у мідь круговими рухами, а потім змийте теплою водою.

Залізні пластини та гарячі інструменти. Використовуйте суху тканину з пастою, щоб очистити праску або плойку від нагару.

Сліди від олівців та маркерів. Нанесіть пасту на вологу тканину, потріть забруднення на стіні, а потім висушіть.

Душові двері. Поліруйте дверцята зубною пастою, щоб повернути їм блиск.

Запахи обробної дошки. Втирайте зубну пасту, щоб нейтралізувати запахи часнику та цибулі.

Срібло. Використовуйте пасту замість спеціальних засобів для полірування.

Лінолеум та вініл. Втирайте зубну пасту в потерті місця, щоб відновити зовнішній вигляд покриття.

До речі, іншим не менш універсальним засобом для чищення є оцет. Він ефективний для видалення іржі, корозії, знищення бур'янів, відлякування мурах та запобігання цвілі.